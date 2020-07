Gómez: "Me gustaría volver a Unión pero estando pleno"

Rodrigo Gómez dejó de lado un jugoso contrato que percibía en Toluca de México para darse el gusto de jugar en Unión en el inicio de 2018, debido a sus ganas de vestir la camiseta del club del cual es hincha fanático.

Sin embargo, a Droopy Gómez la suerte futbolística no estuvo de su lado, ya que no pudo desplegar todo su talento como sí lo hizo en nuestro país en Independiente, Quilmes, Argentinos y Huracán, y se tuvo que ir debido a que no pudo jamás adaptarse a lo que pretendía Leonardo Madelón de él en cancha.

Gómez habló con La Segunda de Radio Gol (FM 96.7), donde reveló sus ganas de volver a Unión, se refirió a su actualidad futbolística e hizo un repaso por su jugosa carrera profesional.

En el arranque de la charla, Gómez comenzó hablando de sus inicios en el fútbol y reveló: "Me tocó ir a Buenos Aires de muy chico, dejé todo sabiendo que puede tocar o no jugar en Primera, hay muchos que hacen el sacrificio y no se les da la posibilidad de llegar. Cuando era chico había surgido la posibilidad de Unión, pero en ese momento creímos que el fútbol de Santa Fe no estaba bien en inferiores, por eso se apostó en ir a Argentinos".

"Independiente es un gigante, fue una gran experiencia, cuando me tocó volver aproveché la oportunidad", admitió el exjugador de Unión, sobre uno de los pasos más trascendentales que dio en su carrera deportiva.

En tanto que luego se metió a su estadía en México, y Gómez tiró: "La adaptación de México fue muy buena, me recibieron con los brazos abiertos, Toluca es un grande, me tocó ir cuando había siete argentinos en el plantel".

En cuanto a su regreso al país para jugar en el club de sus amores, Droopy Gómez contó: "En el momento que tomé la decisión de ir a Unión estaba con continuidad en Toluca, vine solo porque era Unión, estaba cómodo allá y con un buen pasar, siento que quedé una deuda futbolística en el club, jugué muy poco. Leo Madelón tiene una idea, y por ahí entraba cuando necesitábamos empatar o buscar el resultado".

Droopy Gómez.jpg Rodrigo Gómez volvió a recordar su paso por Unión, donde quiere volver a jugar. Prensa Unión

También contó su etapa de hincha y recordó: "Tengo miles de recuerdos de chico, de caminar 15 o 20 cuadras para ir a la cancha, cumplí mi sueño y el de mi familia. Tomé la decisión de salir de un estado de confort y no me arrepiento, estoy contento de haber jugado en Unión”.

“Hoy creo que no sería bueno volver a Unión, me costó mucho recuperar mi nivel cuando me fui del club, y pasó mucho tiempo. Me gustaría volver a Unión estando pleno, no me veo viniendo en los últimos años de mi carrera", resaltó Rodrigo Gómez en otra parte de la entrevista.

En cuanto a su convivencia con Leonardo Madelón, Gómez dijo: "Madelón me pidió en Unión, quería dar el salto de calidad, él siempre supo de mi sentimiento por el club, tuvimos muchas charlas y él sentía que podía ayudar al equipo. Quedamos con una relación de respeto con Leo Madelón".

Y en el final, recordó: "Cuando firmé lo primero que pregunté fue cuando se jugaba el clásico, me tocó jugar 2, empatamos los dos, es algo increíble".