Kily González: "Hay que estar a la altura del escudo de Unión"

Por eso para Unión es clave salir bien parado de este Clásico Santafesino, ya que una derrota y luego con siete fechas por disputar sería un muy duro golpe para un plantel plagado de jugadores del club, que no cuentan con experiencias en este tipo de situaciones.

Luego de la derrota ante Platense, Kily González hizo referencia al Clásico Santafesino e indicó: "Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo. Tenemos la posibilidad contra el próximo rival y hay recarga energías. Buscaré los mejores 11 para ese partido. Este no fue el partido que queríamos jugar. Estoy caliente por eso, pero por más que me lamente, ahora no queda otra que empezar a preparar el partido contra Colón".

Kily González.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

Y agregó de cara al Clásico Santafesino": El momento de reencontrarnos como equipo y tenemos una gran chance ahora contra Colón en un partido particular para la ciudad y nuestra gente, y seguro vamos a estar a la altura. Estoy convencido de eso. Tiene un sabor especial y así la afrontaremos".

"Los Clásicos son partidos especiales y a la vez lo más lindos. Encima en su cancha y su gente. Si no motivas eso, no sé. Hicimos un partido malo y yo no la careteo ni la dibujo. No voy a decir algo que no fue. No estuvimos a la altura, entonces hay que hablar. De estas cosas se aprende. Es un fuerte golpe, pero podía pasar, porque en el fútbol es así y ahora tienen que aparecer los hombres. Se pueden planificar las cosas, pero se debe estar a la altura y defender el escudo de Unión. Estoy muy enojado por el partido, pero no queda otra que hacer la autocrítica que corresponde y pensar en lo que viene. Cargar pilas en lo emocional", agregó Cristian González.

Y el entrenador reveló sobre el partido ante Colón: "Tenemos que estar a la altura de la camiseta de Unión. Quieras o no, lo vas viviendo, por te lo hacen vivir también, pero hay que aislarnos y pensar en lo necesario. Hay mucha gente joven que tiene que aprender de estas situaciones, porque no se puede jugar el Clásico antes de este. Puedo decir un montón de cosas, pero prefiero guardármela y empezar a trabajar. Sé que es complicado, porque todos te hablan de este partido y a la gente joven inconscientemente le puede afectar".