¿Hay chances de que Jonatan Álvez se quede en Unión?

Hubo versiones encontradas en las últimas semanas. Aún con el campeonato en marcha, en el tramo final, se informó que Jonatan Álvez más allá de no haber estado a disposición de Gustavo Munúa por su inconveniente físico también había decidido no jugar más en Unión, como consecuencia de la abultada deuda.

Tras el partido ante Atlético Tucumán, Munúa fue consultado al respecto y reveló que por la única cuestión por la cual Jonatan Álvez no era tenido en cuenta obedecía a su situación física, y que no tenía ninguna versión al respecto sobre dicho comentario.

En tanto que también se indicó, cuando todavía Gustavo Munúa no había confirmado su continuidad, que el entrenador tenía el objetivo de convencer a Jonatan Álvez para que se quede en Unión, ya que era el delantero que pretendía para que dicho sector del campo de juego tenga la jerarquía que pretende.

Jonatan Álvez

"No creo que siga en Unión, como nadie se me acercó es muy difícil, me voy a presentar y analizaré mi futuro, que sea lo que Dios quiera. Mi representante soy yo, todavía no tuve ninguna oferta, está todo el mundo con la locura del Mundial, una vez que termine los clubes se empezarán a mover, nos vinimos a presentar como todos los jugadores", reveló Jonatan Álvez cuando fue consultado por UNO Santa Fe.

Y, luego, disparó: "No se me acercó nadie, los dirigentes saben lo que están haciendo, como jugadores tenemos que hacer lo que nos corresponde, que es trabajar. Si van a hacer lo que hicieron el año pasado de no pagar... Más allá del dinero queremos jugar, y demostrarle al club que tenemos intenciones de jugar y demostrar en la cancha. Conmigo hay una deuda, mi situación es así, tengo contrato hasta el 31 lo voy a respetar. Me gustaría mucho quedarme, me gustó mucho Santa Fe, su gente, me sentí en mi casa, hay que esperar y ver qué pasa".

Jonatan Álvez continúa trabajando en Unión, con el deseo de quedarse, más allá que espera novedades para su futuro, como podría ser un posible regreso a Danubio de Uruguay o Barcelona de Ecuador. Deberían cambiar mucho las cosas desde lo económico para que se produzca su continuidad. En un momento se mencionó un contrato de productividad, aunque tampoco tuvo tanto eco esa alternativa.

La realidad es que el mercado está muy duro, que habrá que agilizar mucho el ingenio para sumar un centrodelantero de jerarquía para acompañar a Junior Marabel, mientras que habrá que ver qué pasa con Matías Gallegos, sobre si continuará o no en el plantel. Mientras tanto, Jonatan Álvez se entrena en Unión y no sería descabellado que se intente su continuidad, con alguna ingeniería económica al respecto.