De esta manera, a Unión no le cabe otra que quedarse con un triunfo impostergable, no solo para no correr riesgo de quedar en zona de descenso en esta fecha, sino también para sacarle tres puntos a Huracán, que perdió el viernes ante Rosario Central, y Colón, que el lunes visitará a Barracas Central. Pero también para dejar en el camino a Sarmiento, que le lleva dos puntos en la tabla anual.

Cristian González, sin embargo, deberá meter mano en la formación inicial que viene de empatar sin goles en el Clásico Santafesino ante Colón, ya que Franco Calderón deberá purgar una fecha de suspensión por acumulación de amarillas y será reemplazado por Franco Pardo, al igual que lo hizo ante Platense.

Pero tampoco estará Sebastián Moyano, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha en el último entrenamiento antes de visitar a Colón, con lo cual continúa con su recuperación, confiando en que el parate por las Eliminatorias Sudamericanas le juegue a favor y así poder volver para visitar a Boca.

Mientras que tampoco figura Daniel Juárez, quien sufrió una contractura importante en el partido ante Ben Hur, por Copa Santa Fe, donde la intención era seguir sumando minutos de juego. En ese partido anotó el gol del empate de Unión, pero tuvo que ser reemplazado en el segundo tiempo.

La lista de citados por Cristian González para el choque ante Sarmiento es la siguiente: Nicolás Campisi, Lucas Meuli, Claudio Corvalán, Nicolás Paz, Francisco Gerometta, Federico Vera, Juan Pablo Ludueña, Franco Pardo, Rafael Profini, Jairo O'Neil, Tiago Banega, Joaquín Mosqueira, Enzo Roldán, Patricio Tanda, Kevin Zenón, Mateo Del Blanco, Jerónimo Domina, Tomás González, Nicolás Orsini, Mauro Luna Diale y Gonzalo Morales.