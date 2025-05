Madelón, directo en Unión: "Es un tema de eficacia y el que mueve la red es quien tiene razón"

"Me sirve mucho esto, porque pude analizar. Es un tema de eficacia . En otro momento vería todo oscuro y no es así, porque se hicieron cosas buenas y llegamos por todos lados, pero no coronamos en el área", expresó.

Destacó también la actitud del plantel pese al resultado adverso: "El hincha no le puede reprochar nada a los jugadores, porque se buscó. El rival fue más contundente, simple. Pero hay que confiar y creer. Viví muchos momentos duros acá y se dio vuelta con cosas positivas. Esa es la idea".

El entrenador reconoció que la derrota dolió, aunque también remarcó que el equipo tuvo pasajes de buen juego: "Sabíamos que era complicado, pero fue un partido digno. No fue un tema de actitud, quizás de aptitud. El equipo generó mucho fútbol y vi mucho circuito de juego. El rival está derecho y no queda otra que mirar lo que hace falta para el futuro".

Madelón ya mira hacia el futuro en Unión

Con la eliminación consumada, Madelón ya piensa en lo que viene: "Mañana (por este domingo) ya entrenamos por la tarde. No queda otra que insistir e ir a Brasil (contra Cruzeiro), ya viendo jugadores. Todavía no sabemos cuándo nos pondrán el partido por Copa Argentina (ante Rosario Central). Le pido por favor a los hinchas que se sientan respaldados. Me vino muy bien esto y les digo que estoy bien, porque yo no chamullo nada. El que mueve la red es quien tiene razón".

Leonardo Madelón 1.jpeg Madelón dijo que la "ineficacia" es lo que le pasa factura a Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

En cuanto al análisis del juego, el técnico fue claro: "Nos faltó ser más prácticos, más directos, pero hubo muchas cosas buenas. Sabíamos que debíamos jugar por abajo por su fortaleza física. Por eso en el primer tiempo mandó Unión con una superioridad notable, pero no la embocamos. Se nota una mejora y el equipo nos entiende. Un rival que nos llegó una vez y nos ganó. Así que a otra cosa".

Además, valoró el desempeño de los juveniles: "Los chicos del club muy bien. Subieron varios. A Tomás (Lavezzi) traté de darle confianza. Necesitábamos que abra la cancha para tener chances con centros. Lo hizo bien. Hay buen material. Tuvieron picos altos algunos jugadores y seguirán creciendo con los partidos".

El pedido de Madelón en Unión

Finalmente, dejó un mensaje de resiliencia: "Es una mirada positiva que tengo, no en el resultado, claro está, sino en el rendimiento. Hay que insistir, como en la vida. No aflojar. Si tenemos la chance de incorporar a alguien que termine todo esto, bienvenido sea. Estamos en una racha perdedora, pero no somos perdedores. Es lo que debemos cambiar. Cuando no se mueve la red no tenés razón. Fuiste. Hay que entrenar, disfrutar de este club hermoso y pido que sigan creyendo, que vamos a salir adelante".