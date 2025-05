Los hinchas de Unión le pusieron color y pasión a la previa del partido ante Mushuc Runa

Una fiesta rojiblanca con banderas, cantos y una ilusión que se resiste a apagarse. Desde temprano, los alrededores del estadio comenzaron a vestirse de rojo y blanco. Familias, grupos de amigos, camisetas históricas y nuevas generaciones que heredan la misma locura. Algunos llegaron con tiempo, buscando un buen lugar, compartiendo un choripán, abrazando la previa como parte del ritual. Otros, fieles a la costumbre, cayeron sobre la hora, corriendo, transpirados, pero con la sonrisa intacta por estar ahí.

• LEER MÁS: Miguel Del Sel: "Unión debe estar entre los mejores 10 clubes del país"

El Tate sabía que no dependía de sí mismo y que el panorama era complicado. Pero eso no impidió que la gente apostara a la épica, a ese milagro que a veces el fútbol regala. Y si no se daba, no importaba tanto: lo que no se negocia es el aguante. Porque Unión juega y su gente acompaña. Siempre.

• LEER MÁS: Vazzoler en La Radio de UNO: "Uno sueña con que Unión pelee un torneo con sus juveniles"

Así, una vez más, quedó claro que en Santa Fe la camiseta no se mancha, se alienta. Y que la Copa Sudamericana, más allá del resultado, sigue sumando noches imborrables para el pueblo rojiblanco. La cámara de UNO Santa Fe estuvo en la cobertura con algunas de las postales.

Las fotos de los hinchas de Unión

hinchas unión 5.jpeg

hinchas union 4.jpeg

hinchas union 7.jpeg

Hinchas Unión 3.jpeg

hinchas union 6.jpeg