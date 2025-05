La desazón de Estigarribia en Unión: "Duele, pero hay que poner el pecho y bancar las críticas"

"Es un momento complicado. Lo hablamos en el vestuario, donde tratamos de buscar las razones, porque nos duele el momento. Nadie esperaba vivir esto. Creamos situaciones, pero nos cuesta convertir y luego lo pagamos en nuestro arco. Ahí todo juega y cuesta. Pero hay que hacerse cargo y trabajar. No hay otra receta. Poner el pecho y bancar las críticas", expresó el delantero.

Chelo reconoció el desgaste físico y emocional que viene acumulando el plantel: "Este Unión viene de un desgaste. Fueron muchos partidos como el de hoy (por este martes). Uno intenta estar fuerte y empujar, pero duele perder e irte silbado. Son las reglas del juego y es el precio que hay que pagar. Cuando va todo bien es todo hermoso y cuando no, hay que luchar y trabajar el doble", sostuvo con realismo.

Estigarribia no esquivó el momento de Unión

Más allá de la frustración por el resultado, el atacante valoró el compromiso del grupo: "Hay que bancarla, porque es un grupo espectacular. Es una cosa increíble. Hay que trabajar, no queda otra". Sin embargo, admitió que hay una bronca difícil de explicar: "No encontramos explicaciones, porque fuimos superiores al rival e igual perdemos. Nos llegan con poco y eso es lo que genera bronca", agregó.

Unión salida Mushuc Runa.jpg Marcelo Estigarribia no encuentra "explicación" a este momento de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

La ilusión con la que arrancó el torneo se desdibujó con el correr de los partidos. "Arrancamos con una enorme ilusión por el plantel que se armó. Fueron resultados que golpearon al plantel anímicamente, porque se repitió muchas veces esta imagen. Salvo con Argentinos, nadie nos superó acá. Lo analizamos, pero esto se gana con goles y no los hacemos. A mí me trajeron para eso y no me está tocando. Es el precio que me toca pagar en mi caso. Hay que poner la cara y darle para adelante, porque esto tiene que cambiar", reconoció.

Finalmente, Estigarribia habló del dolor que genera la situación también fuera de la cancha: "Somos profesionales, vivimos de esto y tenemos que saber salir de esto, porque a nadie le gusta caer en estos momentos. El hincha tiene razón de estar enojado. Igual lo estamos nosotros, porque no está bueno irnos cada partido sin una alegría. Desgasta realmente", concluyó.