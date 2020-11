"Hasta los hinchas de Colón saludan cuando camino por Santa Fe y eso se debe que nunca agredimos ni buscamos confrontar ni nada. Solo hablamos y pensamos de fútbol. Está claro que yo soy de Unión y estoy muy identificamos, pero está bueno a que a las dos instituciones les vaya bien, porque jerarquiza la ciudad. Espero que anden bien los dos, pero un poquito más a Unión (risas)", reconoció el ahora entrenador libre en diálogo a corazón abierto con el programa Asado Sport que se emite por LT9.

• LEER MÁS: Matías Nani y Marcos Peano dieron positivo de coronavirus

Inicialmente, reveló quién fue el técnico que más le enseñó y sorprendió a más de uno: "Antes el técnico era palabra santa y ahora no. Me ayudó mucho (el serbio, en su paso por San Lorenzo en 1987) Bora Milutinovic, que estuvo muy poco en Argentina. Hoy está en Emiratos Árabes y hace poco me escribí con él y la verdad que me dejó mucho. Me instó a leer algunas cosas que después me ayudaron como técnico. Como será que estuvo apenas ocho partidos y yo nunca fui titular. Sin dudas que me salvó en el buen sentido y me permitió crecer".

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón hizo un repaso de su carrera como entrenador y resaltó lo bueno que es que le vaya bien a Unión y Colón para Santa Fe. Prensa Unión

"Creo que hay que estar actualizado. En esta pandemia la pasé mejor de lo esperado, porque había que tomar muchas precauciones. Entonces miré mucho y estudié sobre diferentes circunstancias. Política miro y me interesa. Incluso me encantaría sentarme y hablar con algunos como aquellos que te indica cómo armar el equipo o hacer cambios. Yo haría planteos y cuestiones sociales", exclamó Leonardo Madelón.

• LEER MÁS: Unión, con equipo alternativo para visitar a Arsenal

Indefectiblemente, repasó el ascenso de 1989, con aquel gol a la salid de un tiro libre en la final ante Colón y fue terminante, en pos de que se minimice el crédito que se le da en Santa Fe: "Ese gol me cambió la vida (risas). Son felicidades que no se compran y uno se siente tocado por la varita. Era un equipo que jugaba bien y tuvimos un año fantástico. Tiene razón Pepe (José Castro). Fue algo de todos. Tuve suerte de estar en el momento justo. Me duele, porque sé que otros se sienten que los dejo de lado y no es así. Si hay alguien que guarda humildad soy yo. Nunca pisé el palito. Por eso no formo parte de las reuniones del 89, porque no tengo nada que decir. Pero la prensa tuvo mucho que ver con eso, de maximizarlo quizás cuando fue algo más general".

Madelón.png Leonardo Madelón insiste en que el logro del 89 en Unión fue gracias al grupo y no algo propio. Algo que está muy instaurado en Santa Fe

Leonardo Madelón tiene tres ciclos en Unión. En el segundo se generó un lazo muy fuerte, pero algo pasó y se terminó yendo. El punto de inflexión se dio en la Copa Argentina, donde perdió con River en los cuartos de final. Un mazazo que el propio DT reconoció: "Me había ilusionado mucho con esa Copa. Por ahí te cansa tanto motivar y no poder llegar. Me fui ganando incluso ante Sarmiento. Al equipo le pegó mucho y entendía que me iba a costar acomodarlo y por eso salí, porque quizás era mejor que venga alguien con más fuerzas. No soy avaro y entendí que las cosas no estaban dadas para continuar. Se precisaba de algo nuevo".

• LEER MÁS: Críticas y pedido de información de Glorioso 89

Asimismo, Leonardo Madelón trata de seguir lo más que puede la campaña actual: "Vi el último partido y mereció algo más. Veo que los chicos cuidan la camiseta y uno se siente muy bien al ver como muchos van jugando y asentándose. Ver a Blasi en el nivel actual es muy lindo. El club se pudo acomodar en el tiempo, pero le falta como a muchos otros".

Leonardo Madelón.jpeg Leonardo Madelón está cada vez más convencido que tomó la decisión correcta cuando decidió dejar Unión y Santa Fe en marzo pasado

Seguidamente, se mantuvo firme respecto a la decisión de irse a comienzos de año: "Cada vez me convenzo que estuvo mejor tomada la decisión. La verdad, no sé si hubiera tenido fuerzas para entrenar un equipo nuevo y distinto. Eso hizo que me fuera. Fue positivo para Unión y ahora veo que se están haciendo bien las cosas. Entonces, si me quedaba siempre iba a encontrar algo que me enoje por cómo estaba y por eso estoy firme en la decisión que tomé. Ni se me cruza todavía volver a Santa Fe. Me gustaría encontrar ahora nuevas experiencias".

• LEER MÁS: Se cumplen seis años del último ascenso de Unión a Primera

Justamente sobre eso, trató de explicar cuál es su meta ahora: "A mí me gusta mucho el proyecto. Me gusta algo a dos o tres años, como pasó en Unión durante mi estadía en Santa Fe. Casi siempre me pasó agarrar clubes en urgencia, con premisa de resultados inmediatos. Fijense a (Marcelo) Bielsa, que nunca agarra equipos importantes sino con proyectos a futuro. Hay que esperar entonces si sale algo. Me encantaría ir a fuera, porque nunca tuve la chance ni con jugador".

Leonardo Madelón.jpg Leonardo Madelón apunta a algo que no pudo lograr en Santa Fe siendo DT de Unión: "Ser campeón"

En otro tramo, dijo que su relación con Luis Spahn es óptima: "Cuando me fui no hablé con él, pero después sí. Sé que ahora está pasando un complicado momento familiar. Tuvimos una buena convivencia y por eso charlé. Esto no quita que pensemos distintos en fútbol. Pero no tengo problemas. Todo lo contrario".

• LEER MÁS: Azconzábal: "Unión erró muchos goles abajo del arco"

En el final, Leonardo Madelón busca alcanzar algo que no pudo conseguir en Santa Fe: "Me gustaría sentir el sabor de campeón con un club. A veces pelear arriba en un club chico es lindo, pero me encantaría ser campeón. Tengo dos ascensos, pero sin dudas no es lo mismo. Ojalá se dé".