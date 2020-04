Pumpido: "Puse dos veces la cabeza por Unión y además por este presidente"

El exjugador y técnico de Unión Nery Alberto Pumpido dialogó a través de instagram live con el sitio Soydeportes.com.ar y allí habló de su etapa en el club. El exarquero reconoció que no volvería a dirigir a Unión, pero además destacó que se la jugó en dos ocasiones por el club, pero también por el actual presidente Luis Spahn.

Recordemos que la primera etapa de Pumpido como técnico de Unión fue entre 1999 y 2001. Luego fue el manager en la temporada 2009/2010 bajo la conducción de Spahn, Y por último volvió al banco rojiblanco en el Torneo Inicial 2012 luego de que renunciara Frank Darío Kudelka. Se hizo cargo en la 6ª fecha, pero luego de cosechar siete empates y siete derrotas presentó la renuncia.

"No volvería a dirigir a Unión, podría estar en diez mil lugares, menos como entrenador. Eso ya no lo haría, porque esa etapa ya pasó", afirmó Pumpido.

A la hora de contar algunas intimidades de su etapa como DT detalló: "Puse dos veces la cabeza en Unión, especialmente por este presidente (Luis Spahn). Preguntale a Esteban Bobo, a Marcelo Piazza, a Emilio Lamas. Fue una charla en el living de la casa de Spahn, a la semana que asumí. Y les dije "no me voy porque es Unión, pero este equipo no levanta nunca más". Y eso que no tenía firmado el contrato y me podía haber ido. Pregunten si miento, yo vi que el plantel no estaba bien".

Por último y en el cierre de la entrevista manifestó: "Me quedé porque era Unión y así nos fue, igualmente nunca te lo valoran, La gente por ahí sí, pero los dirigentes nunca te lo reconocen".