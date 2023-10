Un cambio que se repite en Unión y que es difícil de explicar

Unión: Froilán Díaz jugará el Mundial Sub 17 con Argentina

Y quizás más allá del pobre rendimiento que viene mostrando Orsini, lo que más se le cuestiona al DT no es el ingreso del exBoca, sino la salida de Morales. Si bien es cierto que el goleador convirtó goles en las primeras tres fechas y luego no volvió a marcar, es por lejos el delantero que siempre está más cerca del gol.

Por eso, en un equipo al que le cuesta una enormidad convertir, llama la atención que el DT siempre elija reemplazar al futbolista que está más vinculado con el gol. De hecho, ante Defensa y Justicia, si bien desperdició tres chances, el único punta que estuvo cerca de festejar fue Morales, con un remate en el palo y otro en el travesaño.

En consecuencia, resultó llamativo que el Kily decidiera su salida y no la de Jerónimo Domina, quien no estaba jugando un buen partido. En el momento del cambio, la mayoría de los hinchas que estaban en el estadio reprobaron la variante, entendiendo que Morales más allá de no convertir, era el delantero más peligroso.

Sin dudas que a esta altura, esa variante que viene implementando el técnico, es la que más resistencia generó en el hincha de Unión. Al equipo claramente le falta jerarquía y por ello, es difícil de explicar que en forma reiterada el Kily persista en la decisión de prescindir de su goleador, dejando en cancha otros delanteros que están lejos de poder convertir.