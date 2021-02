Unión está cerca de sumar al delantero Cristian Insaurralde

LEER MÁS: Azconzábal aún no da pistas del Unión que visitará a Huracán

Insaurralde de 29 años debutó futbolísticamente en Quilmes el 26 de agosto del 2012. Luego fue cedido a Sportivo Belgrano, O'Higgins (Chile), Cerro Porteño (Paraguay), América (México) y Newell's. A lo largo de su carrera jugó 141 partidos y marcó 29 goles.

Está claro que no se trata de un goleador, sin embargo el Vasco habría dado el ok para que los dirigentes avanzaran en la contratación de este delantero. En consecuencia, no hay mucho tiempo para negociar y por ello en las próximas se sabrá si Unión suma a Insaurralde para terminar de completar el plantel.