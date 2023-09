Unión obtuvo un punto de oro ante Newell's para mantener el invicto

Es un dato sin dudas que a destacar y que demuestra el carácter que tiene el equipo. No jugó bien Unión y fue superado por su rival, pero aún así no perdió. Por ello, seguramente que el Kily González sacará conclusiones a futuro, pero que lo debe dejar tranquilo, la actitud que evidencia a lo largo de los 90'. Como así también, prolongar el invicto que ya lleva nueve cotejos.

Dentro de un primer tiempo parejo, fue más Newell's y estuvo cerca en el final de abrir el marcardor. Hasta los 30' el desarrollo del juego fue equilibrado, más allá de que el elenco local era el que mostraba mayor ambición. Sin embargo, Unión estaba bien plantado en defensa y no sufría sobresaltos.

Lo tenía controlado al conjunto rosarino, aunque le costaba mucho progresar en ataque. La primera parte del libreto la tenía resuelta, pero cuando recuperaba el balón no sabía cómo inquietar a Newell's. El único argumento ofensivo del Tate era cuando Kevin Zenón trepaba por su carril, sumado a las corridas de Jerónimo Domina.

Pero demasiado poco como para inquietar al fondo leproso. Newell's tuvo la primera chance en un remate al primer palo de Brian Aguirre que tapó Sebastián Moyano. Mientras que luego llegaría la única jugada de peligro que generó Unión y que llegó luego de un mal despeje de Guillermo Ortiz, pero el remate de Domina al primer palo fue rechazado por Lucas Hoyos.

En los últimos 10' Newell's apretó a Unión contra su arco y estuvo muy cerca de convertir cuando Ángelo Martino sacó un furibundo remate que Moyano con una atajada espectacular voló y mandó el balón al córner. En esos minutos finales, la Lepra se plantó en campo rojiblanco y el Tate mostró como único recurso intentar despejar la pelota.

A Unión le costó mucho tener el balón y darle una buena circulación. Por ello, su plan fue sostener el empate y apostar por alguna contra, pero no estuvo fino en los pases finales. Si bien Newell's no lo apabulló, sí lo dominó fundamentalmente en el último cuarto de hora, cuando el elenco dirigido por Gabriel Heinze aceleró y comenzó a ganarle todos los duelos.

En la segunda etapa llegaron las emociones, es decir los goles. Porque a los 12' Newell's abrió el marcador. Córner desde la izquierda y el paraguayo Jorge Recalde ganó de arriba y de cabeza estableció el merecido 1-0. El equipo rosarino merecía ir ganando el partido y con ese gol, se hacía justicia.

Unión no lograba hacer pie en la zona media y Newell's se lo llevaba por delante. Parecía que ese gol iba a torcer definitivamente la historia a favor del elenco rosarino, pero una vez más y por cuarto partido consecutivo el Tate reaccionó para llegar al empate, sin merecerlo, pero mostrando la rebeldía necesaria para sobreponerse a las adversidades.

A los 18' Kevin Zenón con un remate de derecha esquinado estableció el 1-1. De un lateral llegó el gol del Tate ya que peinó Nicolás Orsini, Gustavo Velázquez no alcanzó a despejar y Zenón sin dudar y con su pierna menos hábil definió con un disparo rasante para ratificar el gran momento personal que atraviesa.

El empate hizo que Newell's se adelantara aún más y dejara espacios. Por ello, el Rojiblanco dispuso de dos contragolpes en los que no resolvió bien. El primero fue con un remate de Mauro Luna Diale que se fue por encima del horizontal y el segundo por intermedio de Zenón con un zurdazo desviado.

Newell's lo pudo ganar con un disparo de media distancia de Iván Gómez que propició otra enorme tapada de Moyano para desviar el balón al córner. La Lepra empujó y el Tate resistió para lograr un punto de oro, a priori era un partido muy complicado y más por cómo se dio el desarrollo del juego.

Siendo superado, el equipo pudo reaccionar y mantiene el invicto. No es poco para un plantel al que le falta recambio y que encima no tuvo la presencia de Enzo Roldán a quien extrañó. No obstante, lo más importante es el resultado y está claro que debe mejorar en muchos aspectos, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Pero lo cierto es que con sus limitaciones a cuesta, Unión compite siempre.

Síntesis

Newell's: 1-Lucas Hoyos; 14-Mauro Méndez, 25-Gustavo Velázquez, 42-Guillermo Ortiz, 23-Ángelo Martino; 7-Iván Gómez, 13-Juan Sforza, 30-Cristian Ferreyra; 18-Brian Aguirre, 25-Jorge Recalde y 26-Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Unión: 25-Sebastián Moyano; 16-Federico Vera, 32-Nicolás Paz, 2-Franco Calderón, 6-Claudio Corvalán, 10-Kevin Zenón; 19-Tiago Banega, 17-Joaquín Mosqueira, 7-Mauro Luna Diale; 30-Gerónimo Domina y 9-Gonzalo Morales. DT: Cristian González.

Goles: ST 12' Jorge Recalde (N), 18' Kevin Zenón (U).

Cambios: ST 16' Nicolás Orsini x Domina (U), Patricio Tanda x Banega (U), 24' Facundo Mansilla x Martino (N), 31' Guillermo May x Sordo (N), 38' Mateo Del Blanco x Morales (U), 43' Ignacio Schor x Méndez (N), 45' Franco Pardo x Vera (U).

Amonestados: Vera, Paz y Banega (U), Sforza y Recalde (N).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa