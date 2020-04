Unión, ¿traerá nuevo DT o apostará por Mosset?

Marcelo Mosset comienza a ganar fuerzas si se concreta la alternativa que no hayan descensos.

En Unión todavía sigue la incertidumbre en torno a lo que ocurrirá con el reemplazante de Leonardo Madelón, ya que el parate por la pandemia del coronavirus les cambió los planes y con la posible modificación del campeonato (podría ser sin descensos por dos años), ahora no se descarta que la decisión sobre el nuevo DT recaiga en confirmar a Marcelo Mosset.

El presidente Luis Spahn dio indicios sobre los parámetros en lo que se basa la búsqueda, donde reconoció que el apuntado es un entrenador del fútbol argentino, con contrato vigente en su actual club hasta el 30 de junio, y que tiene el perfil que le buscan imprimir al equipo por la características de sus jugadores.

UNO Santa Fe informó que el gran apuntado es Sergio Rondina, entrenador de Arsenal de Sarandí. El mismo Huevo y su representante, Alex Rodríguez, admitieron el contacto con los dirigentes de Unión e incluso manifestaron que les agradaba mucho la idea de trabajar en el club.

Pero también se supo que con las mismas características (DT al que se le vence el contrato el 30 de junio) está Luis Zubeldía. Incluso se menciona que es el gran anhelo que tiene el presidente, por estilo de juego y por la característica que tiene el actual técnico de Lanús de promover jugadores de las inferiores.

Pero hay un aspecto que podría hacer cambiar radicalmente los planes de los dirigentes y que se basa pura y exclusivamente en una cuestión económica, ya que hay muchas posibilidades que los dirigentes voten por un cambio en la estructura del torneo, que no se produzcan descensos por dos años y que se tienda a llegar aun certamen de 30 equipos.

De esta manera, no habría tanta premura en contratar a un entrenador, con el costo que implica sumar a un DT de jerarquía para la tesorería del club. Encima la suspensión de los descensos y una quita de promedios para 2023, harían que el equipo no tenga problemas deportivos serios y se podría apostar por un DT de la casa e incluso promover a varios juveniles.

Más allá de esta conjetura, el presidente Spahn habló con LT9 hace un par de días, donde manifestó: "El perfil que buscamos es para engarzar una continuidad con Madelón. No podemos buscar a un técnico como si vamos a jugar con el Barcelona. Tenemos un perfil de plantel y un perfil de técnico. Si uno tiene un funcionamiento D, podrá correrse un poco a la derecha y ser C, o a la E, no puede ir a la Z de golpe o a la A. Tenemos un funcionamiento y vamos a tratar de engarzar esto y ver. Esto nos dio grandes posibilidades de que los técnicos candidatos, hagan evaluación de los planteles de primera y de reserva, y nos den su juicio".

Mientras que luego, agregó: "Hay de todo, algunos proponen que tomemos gente del club, por más que no haya dirigido, porque la pertenencia es más importante. Yo no creo que sea así, en el fútbol hay cien personas y cien opiniones, hay mil personas y mil opiniones. Creo que vamos a estar en el lineamiento general a alguien que tenga algún recorrido, que sea muy trabajador en función del grupo, que tenga un grado de comunicación importante, que considere a las inferiores".

Pero estas declaraciones fueron antes de la bomba que se activó el fin de semana con la información que se prepara un torneo de 30 equipos, sin descensos por dos años y con la quita de los promedios, con lo cual no sería descabellado, sobre todo atendiendo al conocimiento que tiene del plantel y de las inferiores, y de lo bien que cayó en el grupo, que se decida resguardar la economía del club y que Mosset tenga la gran oportunidad de quedarse definitivamente con el buzo de DT.