Vera: "Unión llegó con claridad, le faltó el último toque"

Federico Vera había perdido su lugar como titular en el tramo final del campeonato pasado, pero una lesión de Brian Blasi derivó en que sea de la partida en el Clásico Santafesino ante Colón, donde cumplió una correcta tarea en defensa, al igual que lo hizo frente a River y Talleres en el inicio de la Copa de la Liga Profesional.

UNión.JPG Télam

Pero no se quedó allí, y Federico Vera siguió analizando el paso de Unión por Córdoba: "No nos sorprendió Talleres porque sabíamos lo que era. No creo que en un partido pierda la identidad que tenía el torneo pasado".

"Teníamos claro dónde veníamos a jugar y contra quién y por suerte lo pudimos solucionar", agregó Federico Vera, quien con la llegada de Gustavo Munúa a Unión modificó su juego para no ser tanto un lateral que se proyecta y llega a zona de ataque sino que primero piensa en la solidez defensiva, clave en este momento del equipo.

En el tramo final, Federico Vera fue consultado por cómo terminó desde lo físico el partido de Unión ante Talleres, y reveló: "Terminé un poco cansado, pero nada más y nada de que preocuparse. Ahora hay que descansar, se vienen seguidillas de partidos muy pronto y son todos equipos dinámicos que corren, meten, juegan. Hay que descansar y pensar en lo que viene".