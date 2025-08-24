Uno Santa Fe | Información General | Mirtha Legrand

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: "Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo"

La conductora cuestionó a la actriz por hablar en público de su crisis matrimonial. "No se explican esas cosas, se ocultan", consideró Mirtha Legrand

24 de agosto 2025 · 11:55hs
Mirtha Legrand sin pelos en la lengua

Mirtha Legrand sin pelos en la lengua

El divorcio de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sigue generando repercusiones en los medios. Esta vez fue Mirtha Legrand quien, desde su programa La Noche de Mirtha (Eltrece), lanzó duras críticas contra la actriz tras su confesión pública de una infidelidad.

La conductora se mostró tajante cuando la periodista Karina Iavícoli, invitada a la mesa, opinó que Accardi había sido injustamente señalada por admitir su error. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, expresó Mirtha. Y añadió: “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más”.

Los dichos de Iavícoli sirvieron para que la conductora se muestre tajante y con una polémica opinión. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, apuntó la diva. “¡Cómo habló ella! Largo, eh. Habló, explicó en televisión, a cámara. No se explican esas cosas, se ocultan, no se hablan más", cuestionó Mirtha. “¿Para vos está mal que ella haya hablado?“, indagó la periodista. ”Sí. Porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, es fea, pero es así”, se despachó con una sonrisa.

La confesión de Gimena Accardi

Los dichos de Mirtha se dieron luego de que Accardi reconociera en una entrevista con el ciclo Sería increíble (Olga) que había cometido “una cagada malísima” en el marco de su relación de 18 años con Vázquez. “Cometí errores y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer”, admitió, al tiempo que pidió respeto por la intimidad de la pareja.

Según explicó la actriz, el episodio se produjo en medio de una crisis previa y no fue “el detonante” de la separación. También aclaró que el propio Vázquez la perdonó y le dijo: “Esto a vos no te define”.

Pese a los intentos de la pareja por mantener el tema en la intimidad, la confesión de Accardi y las especulaciones sobre un “tercero en discordia” encendieron la polémica. En paralelo, la actriz pidió que se deje de vincular a colegas del medio que no tienen relación con lo ocurrido.

La intervención de Mirtha Legrand sumó un nuevo capítulo a un debate que mezcla espectáculo, vida privada y exposición mediática.

Mirtha Legrand Gimena Accardi Nico Vázquez infidelidad
Noticias relacionadas
medios del mundo reflejan el mani pulite en la argentina del gobierno de javier milei

Medios del mundo reflejan el "Mani pulite en la Argentina" del gobierno de Javier Milei

Ocurrió en Córdoba, el inquilino dejó la casa como cuando fue a alquilar

Alquilar con "códigos": el dueño no aceptó las mejoras y tapó la pileta, sacó el césped y se llevó hasta el limonero

Diego Fernández Lima en 1984 y Cristian Graf en la actualidad

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: "Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo"

Último Momento
Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Escándalo en Discapacidad: Spagnuolo es el cuarto funcionario que más veces visitó a Milei en Olivos

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo

Mirtha Legrand criticó a Gimena Accardi: "Lo hizo quedar a Nicolás Vázquez como un cornudo"

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

Los Etchevehere, camino al banquillo por el vaciamiento de El Diario

¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

¿Se viene el esperado llamado anticipado a elecciones en Colón?

Ovación
Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

Medrán modificó la predisposición del equipo y Colón volvió a competir

La bronca de Jourdan: El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha

La bronca de Jourdan: "El punto no nos sirve, porque teníamos que ganar en nuestra cancha"

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Santa Fe RC ganó el clásico y Banco sigue siendo el puntero

Lago, después de un empate con imagen mejorada: Hay que terminar el año de esta manera

Lago, después de un empate con imagen mejorada: "Hay que terminar el año de esta manera"

Ortiz, tras la igualdad de Colón: El equipo encontró una claridad

Ortiz, tras la igualdad de Colón: "El equipo encontró una claridad"

Policiales
Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"