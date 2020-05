Zucarelli: "No veo la hora que empiece a rodar la pelota"

La Liga Santafesina de Fútbol, al igual que los demás deportes, fue parado en todas sus actividades a partir de las disposiciones impartidas por las autoridades nacionales y provinciales a causa de la pandemia de coronavirus.

A punto de comenzar su participación en el ascenso liguista, Nobleza de Recreo realizó un intenso trabajo de pretemporada. Este parate nos permite ir buscando conocer la realidad de los clubes de la Liga Santafesina, y en este caso de una de las entidad más importantes como es Nobleza de Recreo.

"Nos tomó por sorpresa, como a todo el mundo o a la gran mayoría de gente que charlo nos sorprendió a todos. Al principio cuando arrancó todo pensé que iba a ser algo así tranquilo, muy por encima, o más manejada la situación. Pero bueno fue todo un poco más complicado de lo imaginado" le dijo Nicolás Zuccarelli a UNO Santa Fe.

El director técnico de Nobleza de Recreo manifestó que ""Nosotros lo que hicimos fue tomar con seriedad todo, se tomaron todos los recaudos dispuestos por el gobierno, tratamos de seguir paso a paso lo que trataba de explicar nuestro presidente y tratarlo de compartir con los chicos. Tenemos un grupo whatsapp en el que por suerte nos pudimos mantener comunicados".

Zucarelli sostuvo que "Las comunicaciones no solamente sirvieron para pasarle a los chicos los entrenamientos, sino para ir guiándolos en la parte física, sino también para ir charlando, todos los clubes creo que están haciendo lo mismo, de los cuidados, de que no se nos vaya de las manos esta cuestión. Leí una frase en facebook que decía ´nos queremos todos juntos de vuelta´ y creo que es así".

image.png

"Creo que los chicos se portaron muy bien, la ciudad hizo las cosas como debía, hicieron caso, se llevaron paso a paso donde iban, las palabras del presidente. Estoy contento porque al hacer caso a lo dispuesto no hubo ninguna situación de contagio en Recreo, y en Santa Fe también" destacó el orientador táctico que por segundo año consecutivo está al frente de la escuadra recreína.

Una pretemporada con objetivos claros

"Tuvimos una pretemporada bastante normal, todos los puntos que tratamos de trabajar a principios de año se han podido realizar. Fue una pretemporada muy buena en asistencia, los chicos se sumaron todos, los mismos del año pasado, y sumamos algunos jugadores que son de jerarquía de la Liga Santafesina que los trajimos para que vayan ayudando a los chicos de acá del club a ir creciendo un poquito más rápido. Eso nos jugó en contra, tuvimos muchos amistosos en el cual no pudimos plasmar las ideas de juego" sostuvo Zucarelli.-

Contó además que "El partido ante La Perla del Oeste del verano nos sacudió bastante duro, porque esperábamos otro resultado, lo hicimos ante una lluvia muy copiosa, y fuimos derrotados 4 a 2. Fue un partido bastante raro, pero la derrota en los clásicos, ante tanta gente, eso te frustra un poco. Igualmente seguimos trabajando, con la misma intensidad, y lo más importante es que no bajamos los brazos".

image.png

"El club en líneas generales está bien, porque el año pasado los chicos tuvieron un buen torneo, tanto en la competencia, como en los entrenamientos, encontramos un hermoso grupo y un buen equipo, hubo buena sintonía con el cuerpo técnico, y eso hace que también que este año sea un poco más simple. Trajimos tres jugadores de jerarquía para que nos pueda ayudar a ver si podemos lograr el tan preciado ascenso que lo estamos buscando desde unos años" resaltó el entrenador que asumió a finales del año 2018.

El DT del conjunto de Recreo consideró que "Buscamos darle la satisfacción a la gente, porque uno siente una tristeza por el público, que siempre apoya en cada partido y en cada derrota. Este dolor por no poder lograr algún objetivo, crea lazos más fuertes para ver si este año podemos dar el salto de calidad y poder estar en la A de la Liga Santafesina".

"Los chicos están comprometidos, con el cuerpo técnico, con ellos mismos, y lo único que piden es volver a entrenar, porque es un grupo muy lindo, y en lo particular me siento muy a gusto en esta institución. No veo la hora de que vuelva a rodar la pelota, empezar a jugar, y a entrenar. Se extraña porque el fútbol es una de las partes más importantes de mi vida, y lo vivo con mucha pasión" finalizó manifestando Zucarelli a UNO Santa Fe.