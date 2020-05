Alexis Ferrero: "No me quería ir de Colón y me empujaron a hacerlo"

Alexis Ferrero apenas jugó una temporada en Colón, pero sin dudas en lo futbolístico dejó una grata impresión, ya que fue titular en las dos campañas en las que el Sabalero obtuvo 34 puntos en cada torneo. Sumó 68 unidades entre el Clausura y Apertura del 2009. Jugó 37 de los 38 partidos que disputó Colón ese año.

Pero su salida del club no fue la deseada, ya que se fue por diferencias con el presidente Germán Lerche, ya que abandonó la concentración del equipo en Mar del Plata en enero del 2010. El máximo dirigente rojinegro le había prometido que le compraría el pase y no sucedió. Por ello se marchó y terminó recalando en River.

En diálogo con Radio Gol 96.7 el ahora secretario técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero recordó su paso por Colón y contó detalles de su salida. A la vez que disparó contra Lerche al afirmar que le había mentido y que lo terminó obligando a irse de Santa Fe.

"Colón fue un renacer futbolístico para mí, yo venía de jugar muy poco en el Botafogo y el Turco (Mohamed) me dio la posibilidad. Creyó que podía serle útil y no dejé pasar esa posibilidad, siempre me entregue al máximo. Lamentablemente mi salida del club no fue como yo deseaba", arrancó diciendo.

Y siguió: "De hecho yo no me quería ir de Colón y los que estuvieron cerca mío saben que fue así. Me empujaron a tomar la decisión, pero gracias a Dios el tiempo pone las cosas en su lugar. Cuando me fui dije que las cosas con el tiempo se iban a saber y vos fijate donde estoy yo ahora y donde está el que era presidente de Colón (Germán Lerche)".

Respecto a su salida expresó: "Obviamente que me dolió porque cuando se arma el revuelo yo por enojo me voy de la concentración y cuando vuelvo ya habían contratado un marcador central en mi lugar. Siendo que yo durante un año había sido titular indiscutido, uno de los puntos más altos del equipo. Habíamos hecho una campaña histórica en cuanto a los puntos obtenidos en los dos torneos, me había citado Maradona a la Selección. Entonces sentí que me habían faltado el respeto, mejor dicho que me habían forreado".

Para luego agregar "Lerche en la cara me dijo "en tres meses te compro el pase y te hago un contrato por tres años" y eso nunca sucedió. Pasaron siete u ocho meses de esa situación y no me aumentaron el sueldo, no me quería vender, no me quería comprar, no me quería renovar el contrato ni aumentarme el sueldo. Y durante un año fui uno de los mejores jugadores del equipo. Me estaba tomando el pelo y por eso me terminé yendo. Pero el tiempo me dio la razón, yo actué de buena fe y siempre dije las cosas en la cara", sentenció.

Siguiendo con las críticas al expresidente opinó: "Después de la conducción de Lerche aparecieron todas las cosas malas, crisis financiera, un vaciamiento del club, el descenso, cuando hacés las cosas mal las terminás pagando. Después llegó el Lalo (Vega) y comenzó a ponerse de pie y ascendió. Ahora jugó una final de Sudamericana y con la llegada de Eduardo (Domínguez) ganó un partido y te da esperanzas para lo que viene. Pero en el momento que yo estaba todo era color de rosas, quien iba a hablar mal de Lerche. Clasificamos a la pre Libertadores, dos tercer puesto 68 puntos. Todos lo alababan por su cercanía a Grondona, pero después vinieron los problemas".

Por último, Ferrero manifestó: "No me sorprende nada de Colón, pase un año hermoso, se dieron los resultados, la gente se identificaba con el equipo, sin nombres rutilantes, salvo el Bichi. Éramos un grupo de amigos, la pasé fenomenal, todavía tengo relación con el Bichi, con Diego Pozo, con un montón de jugadores. No salimos campeones, pero fue un ciclo muy exitoso. Se que la gente se enojó conmmigo pero el tiempo pone las cosas en su lugar y escucharon la campana del presidente y no la mía. Tuve un gran paso por el club y eso no me lo saca nadie".