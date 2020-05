Bruno Bianchi: "No creía que iba a demorar tanto en jugar"

Bruno Bianchi llegó en enero de este año para reforzar el plantel sabalero. Desde un primer momento Diego Osella lo tuvo como prioridad, pero las negociaciones se fueron dilatando y en consecuencia se sumó tarde, con el torneo en marcha. De allí que le costó jugar y meterse entre los 11 titulares, recién lo hizo en la derrota ante Boca como local.

Y fue titular contra Talleres en el último partido de Diego Osella, pero también formó parte del equipo en el debut por la Copa de la Superliga cuando Colón derrotó a Rosario Central por 3-1 bajo la conducción de Eduardo Domínguez. En diálogo con Radio Sol 91.5 habló de su llegada a Colón, de la impresión que le dejó Domínguez y deslizó una crítica hacia Osella.

"Estoy realizando la cuarentena en Santa Fe, gracias a Dios tengo espacio para realizar los trabajos que nos envía el profe, dentro de todo lo que está pasando la voy llevando bien. Desgraciadamente se paró el torneo cuando el equipo hizo un gran partido y siento que íbamos a terminar el torneo de la mejor manera", aseguró en el inicio de la charla.

Respecto a la llegada de Eduardo Domínguez opinó: "La idea del nuevo cuerpo técnico es muy buena y pese a este parate seguimos con la misma convicción. Además pienso que la gran mayoría del plantel continuará y eso hace que estemos tranquilos, sabiendo que tenemos herramientas como para hacer las cosas bien. Es un cuerpo técnico serio, trabajan al máximo y hay que estar con toda la predisposición para demostrar que uno puede ser titular. El que mejor está va a jugar, hay que estar a la altura, porque se trata de un entrenador exigente".

En cuanto a los motivos que lo llevaron a elegir Colón dijo: "Yo sabía que estaba la posibilidad de venir, me entusiasmó por el plantel, conocía la ciudad, la manera en que se vive el fútbol, el ambiente. Pasa que después se fue demorando la negociación y eso me fastidió. Yo quería estar desde el día uno para enfocarme en la pretemporada, no pasaba por mí, era una negociación de club a club. Pero uno siempre estaba con la predisposición para venir a Colón. De hecho no jugué los amistosos de pretemporada, porque sabía que iba a venir acá. Me incentivaba el desafío deportivo y el plantel de jerarquía".

"No fue bueno para nada el arranque y con el correr de las fechas nos empezamos a dar cuenta que había que reaccionar porque nos estaba tapando el agua. Hubo un cambio de timón y salieron las cosas bien, en lo personal estaba fastidioso por haber llegado tarde y eso hizo que pierda terreno. Es difícil llegar a un club con el torneo empezado y eso hizo que estuviera molesto. Después por suerte me tocó ingresar y con Central pude demostrar que quiero estar entre los 11 titulares", manifestó el marcador central.

En otro tramo de la charla deslizó una crítica hacia Osella "No creía que iba a demorar tanto en jugar, porque el técnico que estaba en ese momento estaba interesado en que venga. Por lo cual me costó asimilar lo que estaba pasando, pero uno es profesional y siempre estuve ayudando desde el lugar que me tocó", sentenció.

Por último cuando lo consultaron por la quita de los descensos respondió: "Obviamente que es un alivio quitar los descensos, porque íbamos a sufrir, pero a la vez estábamos confiados en lo que tenemos. Yo estaba convencido de que íbamos a terminar bien el torneo, no te digo pelear la Copa de La Superliga, pero estaba muy confiado en que íbamos a mejorar, sobre todo después del partido que jugamos contra Rosario Central".