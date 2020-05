"Me parece una irresponsabilidad total lo que dijo Vignatti"

En pocos días, se cumplirán 6 años del último descenso de Colón, una triste situación que llegó para los rojinegros, a pesar de haber edificado una gran campaña en condiciones adversas.

Aquellos recuerdos ingratos tuvieron una reapertura por estas horas, primero con declaraciones de Stella Reschia, representante de Futbolistas Argentinos Agremiados en la ciudad. Y una posterior respuesta del titular sabalero, José Vignatti.

El famoso partido contra Atlético de Rafaela es el punto que para las partes no cierra, por declaraciones cruzadas que el paso del tiempo no pudo clarificar.

La abogada del gremio de futbolistas volvió a hacer declaraciones públicas, esta vez en radio Eme (96.3) y se refirió, entre otros temas, al punto en cuestión.

En el inicio, respecto a la extensión de contratos apuntó: "Nos toca vivir un momento muy complejo y lleno de incertidumbre. Llegar a este acuerdo le sirve a las dos partes: jugadores e instituciones. Quedaría una brecha en el aire de junio a diciembre, surje un contrato excepcional hasta el 30 de diciembre. Los términos en el convenio colectivo establece un año, pero esta situación se apela a una figura nueva".

Más adelante, expresó que "algunos piensan que hasta el año que viene no habrá actividad, aunque los más optimistas piensan en tres o cuatro meses completar el torneo pendiente. Se habla de jugar en receso veraniego, todos atentos a que será una de las últimas actividades en reiniciarse".

Reschia añadió que "se está trabajando en la posibilidad de que si un jugador queda libre en junio pueda ser contratado por otra institución. No hay un resultado positivo, pues se abriría un abanico de posibilidades. Si el club se encuentra interesado en hacer ese pequeño contrato lo puede celebrar".

Vignatti.png Vignatti acusó a Reschia de mandar al descenso a Colón.

La asesora legal, que arrancó en 1990, se metió de lleno en las recientes declaraciones de Vignatti, quien la acusó de tener que ver en ese duelo contra la Crema. Al respecto enfatizó: "Mi respuesta fue tan sincera, es la realidad, para mi fue una respuesta sencilla que me resultó muy llamativo la reacción de Vignatti. Con Patronato por ejemplo que está cerca tengo un diálogo permanente. No puedo admitir que el presidente salga a decir que bajé la perilla. No tengo fuerza ni poder para hacer eso. El año pasado ya también lo mencionó. Me entero que los jugadores no se presentaban en el sanatorio, porque estaba con un familiar que se estaba muriendo".

Y luego, disparó: "Es su palabra contra la mía, la mía tenía el respaldo de los que estaban a mi lado. Es mentiroso lo que dice porque lo puedo probar con jugadores, directivos, gente del hotel y de Agremiados. Jamás pude haber influido en esa decisió, no puedo dejar pasar esto. Me parece una irresponsabilidad total lo que dijo Vignatti".

Indudablemente en aquel tiempo el actual titular rojinegro no estaba en la Comisión Directiva, a lo que Reschia acotó: "Una persona que no estaba ni era autoridad no puede decir eso, siempre viví en Santa Fe, jamás tomaría una drástica medida para perjudicar a ningún club de la ciudad, salgo a trabajar todos los días, me conoce todo el mundo, no podría hacer eso porque es mi capital, mi vida. Él dijo eso pero yo puedo probar donde estaba en ese momento".

En la parte final, la abogada comparó desde sus inicios la situación de los futbolistas, al expresar que "hay dos cambios importantes desde cuando arranqué: uno el sueldo de un jugador, por aquel entonces la cifra era similar a cualquier trabajado, hoy la cotización es diferente, nada que ver y una realidad totalmente distinta. Para cobrarle a los clubes también era difícil, los derechos de TV vienen después, pero los montos eran inferiores a la actualidad".