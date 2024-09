La Municipalidad explicó el impacto de la medida nacional que elimina los impuestos locales en las boletas de servicios

La Municipalidad de Santa Fe informó que la reciente Resolución 267/2024, publicada en el Boletín Oficial, no tendrá incidencia a nivel local . Se trata de la la normativa prohíbe que se sumen cargos ajenos al servicio contratado en las facturas de servicios esenciales como luz y gas.

Desde el municipio aclararon que en Santa Fe no se reciben conceptos adicionales no vinculados específicamente a la prestación de estos servicios públicos, por lo que la resolución no tendrá impacto en la forma de cobro de estos servicios.