"Hay que revalidar lo que hicimos en la Sudamericana"

El plantel de Colón llevó adelante un entrenamiento en su predio con unos minutos donde la prensa pudo acceder a observar los movimientos, con la posterior atención a la prensa de Pablo Lavallén.

El entrenador en su inicio reconoció que "es un torneo nuevo, hay que cambiar el chip, sin dudas la victoria o el pasaje de fase con Argentinos motiva, mantiene al equipo bien, contento con la buena predisposición, ya pasó, empieza otro torneo donde tenemos que hacer una buena temprorada, va a ser un rival duro, hay que tratar de revalidar lo que hicimos en Sudamericana, con la cabeza puesta en Patronato sabiendo que lo que se consiguió quedó atrás".

Acto seguido, el interés de los colegas por saber qué equipo pondrá el sábado en el Brigadier López, el conductor emitió un parte con varias ausencias, al acotar que "Alex (Vigo) se doblé el tobillo, lo de Luis (Rodríguez) es algo que viene arrastrando del último partido con River, sintió una molestia, tenía un pequeño desgarro, en un músculo de la cadera porque es interno, se le cicatrizó pero en la pretemporada al no estar trabajando con los médicos, a la hora de competir le empezó a molestar, lo charlamos con él y decidimos que juegue estos dos partidos, ahora charlamos con él y arranca otro torneo y no podemos arriesgarlo a perderlo, lo hablamos con los médicos".

LEER MÁS: El Pulga Rodríguez se pierde el debut ante Patronato

Hay dos casos sin resolver respecto a nuevas caras que tendría el plantel definitivo. Una es la situación de Lértora y otra la del uruguayo Da Luz. En este sentido, el DT de Colón enfatizó: "No están cerrados sino estarían acá, y hasta que no se cierre no puedo dar ninguna apreciación, Lértora se lo que nos puede dar, como no lo tenemos todavía no puedo hablar ni de Da Luz, falta nada para que sea jugador de Colón, hasta que no se arregle el último papel no puedo dar ninguna apreciación".

Embed

En otro tramo de la charla, Lavallén dio su impresión respecto a la posibilidad de tener dos jugadores por cada posición. Al respecto acotó que "el sueño de todo entrenador es tener el "problema" de tener que elegir, no se terminó de completar el equipo, se fueron cinco y llegaron por ahora tres, quizás lleguen algunos más. Cuando se cierre el libro de pases haremos el esqueleto. Hay lugares donde habrá dos jugadores confiables por puesto, en otros uno de jerarquía y otro un escalón más abajo. Me parece que nos falta un jugador de punta y otro arquero que nos pueda dar más experiencia que Chicco, esas serían las posiciones para completar un abanico de refuerzos que es bueno, contratamos bien, hay que darle una idea y un estilo".

LEER MÁS: Colón blindó a una de sus promesas

El técnico de Colón también se detuvo a considerar los jugadores que pueden ocupar en el plantel la posición de 9 de área. Por eso deslizó que "después del partido con Argentinos Juniors tuvimos una charla con un pizarrón para que se den cuenta las características que tienen ellos y participen. Cuando le llegó el turno a los delanteros, Sandoval, Leguizamón y Morelo se catalogaron de tener referencia dentro del área Para mi Legui puede ser un 9 pero se tira atrás y apoya, Sandoval es más de área pero físicamente desde mi punto de vista, no está en nivel óptimo, en el roce termina en el piso muchas veces. Wilson puede arrancar del medio y hacer alguna diagonal, yo no lo considero un 9 de área. A la Pulga la usamos en ese lugar para que haga algún trabajo y que un centra lo siga".

En el tramo final, Lavallén puntualizó en este tiempo las tareas que llevó adelante con el resto del cuerpo técnico, al agregar que "hicimos una buena pretemporada, dentro de lo que se pudo no hubo lesionados graves, eso eso es importante. Ahora estamos mejor a nivel físico, tenemos que darle más fútbol al equipo, con una idea futbolística que podemos lograr, sin dudas tenemos que tener claro cómo jugar y de qué forma, intenso, dejando todo, tirándose de cabeza como hizo Olivera o chocando un cartel como Vigo. Todo eso es innegociable, más allá de aprender a darle bueno uso a la pelota cuando la tengamos".