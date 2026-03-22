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Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

El Bicho y Platense se enfrentan desde las 22:15 en un duelo interzonal determinante. Ambos buscan meterse en zona de playoffs en el Apertura 2026.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 10:19hs
Argentinos y Platense animan un clásico clave en La Paternal

Argentinos Juniors y Platense protagonizarán este domingo un cruce cargado de tensión en La Paternal por la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. Con aspiraciones similares y la necesidad de sumar, el clásico moderno aparece como una oportunidad ideal para dar un salto en la tabla.

Un duelo con historia reciente y objetivos comunes

El encuentro se jugará en el estadio Diego Armando Maradona, donde el Bicho intentará hacerse fuerte ante su gente. Más allá de tratarse de un interzonal, el partido tiene un condimento especial por la rivalidad que ambos equipos construyeron en los últimos años.

Tanto Argentinos como Platense llegan con la mira puesta en la clasificación a los octavos de final. La cercanía con los puestos de playoffs convierte este partido en una verdadera bisagra en el desarrollo del torneo.

El presente de Argentinos

El equipo dirigido por Nicolás Diez logró dejar atrás la frustración internacional tras su eliminación en la Copa Libertadores y ahora enfoca todas sus energías en el torneo local. Si bien acumula cuatro partidos sin derrotas, los empates recientes le impidieron escalar posiciones con mayor contundencia. Actualmente suma 11 puntos en la Zona B y se encuentra a una victoria de meterse entre los ocho mejores. Un dato que alimenta la ilusión del Bicho es que tiene partidos pendientes, lo que le abre la posibilidad de reposicionarse rápidamente en la tabla si logra buenos resultados en esos compromisos.

Platense, entre la ilusión y la irregularidad

El Calamar, por su parte, atraviesa un momento más inestable. Viene de caer ante Vélez y acumula varios encuentros sin poder ganar, lo que frenó su avance en la Zona A. Sin embargo, el equipo conducido por Walter Zunino mantiene intactas sus chances de clasificación. Con 14 puntos, está a tiro de los puestos de playoffs, aunque deberá mejorar su rendimiento si quiere sostener sus aspiraciones.

Además, Platense vive días históricos tras confirmarse su participación en la próxima Copa Libertadores. Este logro genera entusiasmo, pero también implica un desafío adicional para un plantel que deberá equilibrar esfuerzos entre lo local y lo internacional.

Un clásico que puede marcar el rumbo

El partido promete ser intenso y disputado, con dos equipos que necesitan sumar y que saben que el margen de error empieza a achicarse. La presión por ganar y el contexto del clásico le darán un condimento extra a la noche en La Paternal. Argentinos intentará imponer su estilo y aprovechar la localía, mientras que Platense buscará dar el golpe y cortar su racha negativa en un escenario exigente.

Formaciones y datos del partido

Ambos entrenadores aún no confirmaron las formaciones, aunque se espera que definan los equipos en las horas previas al encuentro. El partido comenzará a las 22:15 y contará con transmisión de TNT Sports. El árbitro será Fernando Echenique, con Fernando Espinoza a cargo del VAR.

En un contexto de paridad y necesidades compartidas, el clásico entre Argentinos y Platense se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada, donde una victoria puede cambiar el panorama de ambos equipos en el torneo.

Platense Argentinos La Paternal Torneo Apertura
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