Inconvenientes y demoras en el primer día de canje de entradas

Este jueves comenzó el canje de las entradas para la final de la Copa Sudamericana, que Colón protagonizará el próximo sábado 9 de noviembre, a partir de as 17.30, frente a Independiente del Valle de Ecuador, en cancha de Cerro Porteño.

Es tanta la expectativa de los fanáticos rojinegros que la concurrencia de los mismos superará los 30.000. Por este motivo, se gestionó ante Conmebol la posibilidad que las mismas se puedan canjear en Santa Fe.

Y un dato que refleja el estado de ansiedad del simpatizante es que el miércoles a la noche hubo gente acampando para aguardar el canje de entradas que arrancó este jueves a las 9 en las boleterías en calle Nicolás Rodríguez Peña.

Algunos hinchas se agolparon el miércoles para pasar la noche y asegurarse rápidamente su tique, aún cuando hay cinco días por delante para completar el canje. Antes de que se abran las ventanillas, la cola de hinchas llegaba hasta Avenida Juan José Paso.

Las entradas adquiridas a través de internet se continuarán canjeando hasta el día martes 29 en el horario de 9 y hasta las 18, a excepción del domingo que no habrá atención como consecuencia de las elecciones nacionales.

En las primeras horas de la tarde el club pidió a través de sus redes sociales lo siguiente: "URGENTE. Solicitamos a quienes tengan que retirar su entrada, que no estén formando la fila, NO concurran a hacerlo en el día de hoy por la gran demanda de personas que se encuentran aguardando. Seguridad no permitirá que se incorporen a la fila. Recordamos que el canje continúa los días 25, 26, 28 y 29 de 9 a 18 horas".

Sobre el final de la jornada hubo algunos inconvenientes, por lo cual el canje se vio interrumpido por varios minutos. Se estima que unos 4.000 hinchas (un poco más de 7.500 son autorizados a canjear los boletos) pasaron este jueves por las boleterías del club, fenómeno que causó el problema que se suscitó en las boleterías.

Requisitos para canjear las entradas:

-Solo la persona titular en el registro de compra puede retirarlo, los boletos solo se entregarán previa presentación de una identificación original con foto, acompañado de la tarjeta utilizada en la compra y copia del documento de las personas registradas en cada boleto.

-Solo la persona con el nombre en el registro de compra de boletos puede retirarlo. El retiro por parte de terceros no está permitido.

-No se puede cambiar el nombre del boleto.

Recomendaciones:

-No publique fotos de su boleto, ya que personas malintencionadas pueden copiar los datos, crear situaciones fraudulentas y usted puede tener serios problemas para acceder al juego.

-La información del boleto debe mantenerse confidencial para su seguridad.

-Revise sus boletos al momento de la entrega, no aceptamos quejas después de firmar el protocolo.

Además, ante cualquier problema o consulta, la única vía para notificarlo es por mail, en: atendimento@eventim.com.br