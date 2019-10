Estigarribia: "Ahora tenemos un lindo examen"

Colón tiene aún 6 puntos por delante antes de enfocarse decididamente en el gran objetivo de su historia deportiva: ser campeón de la Copa Sudamericana 2019.

Y la próxma estación es ni más ni menos que River, semifinalista de la Copa Argentina y flamante finalista por segundo año seguido de la Copa Libertadores.

Marcelo Estigarribia tomó contacto con la prensa este jueves y en el inicio afirmó que "tenemos el martes un lindo partido contra el mejor equipo que juega en Sudamérica al fútbol, tanto en defensa como ataque es muy dinámico, hay que jugar a la perfección, no cometer errores, trataremos de hacer nuestro mejor juego, demostrando el buen fútbol que tuvimos en la Sudamericana y la Superliga".

Y más adelante agregó que "contra Mineiro en el primer tiempo fuimos avasallados, en el segundo hicimos un partido correcto, inteligente y la ocasión que tuvimos la convertimos. Fuimos a los penales y clasificamos, no tuvimos una regularidad en el semestre, con Godoy Cruz no jugamos bien y ganamos, es lo lindo del fútbol que no siempre gana el equipo que juega bien. Ahora tenemos un lindo examen, después Tucumán y la semana completa para pensar en la gran final. Pero por lo pronto es River, con la misión de seguir sumando en la Superliga".

En otro tramo de la charla respondió respecto a su posición por el carril izquierdo, al expresar que "son posiciones distintas en las que me tocó jugar, tratando de cumplirle al equipo, de lateral ya jugué, de interno también en Italia, mientras pueda ayudar al equipo mucho mejor, a veces salen las cosas y otras no tanto, pero siempre intento ponerle entusiasmo porque el equipo está primero".

Es verdad que River perdió en La Bombonera aunque logró su objetivo, por lo que Estigarribia acotó que "a lo mejor no se vio la mejor de ellos, es un equipo intenso, juega mucho por las bandas, buscan superioridad numérica, en lo táctico tenemos que ser correctos, no dejarles espacios, es minuto tras minuto, hacer nuestro fútbol y buscar un buen resultado".

El polifuncional guaraní llevó tranquilidad al decir que "La Pulga está evolucionando favorablemente de la lesión, con trabajos de terapia, entrena de manera diferenciada pero no es nada grave y va a llegar bien".

Indudablemente que la pasión de los hinchas en el primer día, aún con la entrada comprada por internet, para retirar los boletos en Colón se transformó en otra de las consultas que el mismo protagonista respondió: "Me enteré y se que es difícil abstraerse un poco, intento no guiarme por eso, no veo televisión, estoy ajeno, sabemos que estamos ante algo único e histórico, queremos llegar a la meta, estamos capacitados, ahora hay que pensar en River, después en Tucumán y luego en Independiente del Valle, River tiene un gran cuerpo técnico que lee muy bien los partidos".

Antes de despedirse, recordó que los hinchas que viajen a Asunción se encontrarán con "una ciudad que creció bastante en los últimos años, calurosa, mucha humedad, el tránsito es pesado como es habitual en una capital, pero que la gente esté tranquila, es un evento que va a estar todo el mundo, el país expectante, el Clásico se pasó de fecha por eso, que vayan todos a disfrutar de un hermoso país".