La pandemia del coronavirus tiene en vilo al mundo y en Argentina se tratan de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la propagación. La gran mayoría acató con suma responsabilidad la cuarentena, pero sigue costando que la minoría tome dimensión de lo que está sucediendo. Pero también es compleja la situación que se viven en otros lugares y hay un sunchalense con arraigo en el club Colón que contó como se vive todo en Indonesia jugando para Arema FC. Se trata de Jonathan Bauman.

"Siempre sigo de cerca las novedades de Argentina. Tengo mi familia ahí. Sé que hay una cuarentena general, algo que acá no es tan así pese a que estamos cerca de China. No había tantas precauciones sobre la pandemia del coronavirus. Pero hace algunos días el país cambió un poco por la apariciones de algunos casos de coronavirus", reconoció el delantero en diálogo con Radio Sol 91.5.

image.png Jonathan Bauman está en Indonesia y contó como se afronta el coronavirus

Asimismo, deslizó la posibilidad de que la actividad oficial no se reanude. "La semana pasada justo estábamos de licencia y debíamos volver el lunes, pero por la pandemia del coronavirus se reprogramó para el 31, pero se maneja que la liga se suspenderá hasta junio, porque en mayo está el ramadan, entonces sería complicado jugar y entrenar. Ni hablar si se prolifera el coronavirus. Tanto es así como la idea es recortar los salario y que cobremos el 25%".

Posteriormente, Jonathan Bauman contó cómo se dio su llegada a un fútbol exótico para los argentinos. En este caso en Arema FC de la ciudad de Malan, en las islas Koh Yao. "En 2016 voy a Grecia después de jugar en Brown de Puerto Madryn. Estando allá me llamó Mario Gómez y me dijo que quería contar conmigo, porque me conocía de Gimnasia (Jujuy). Me interesó la propuesta y se dio todo muy bien. En 2018 tuvimos un buen campeonato y ahora estoy otra vez con Mario en indonesia".

image.png Jonathan Bauman reconoció que Arema FC de Indonesia buscaría bajar el 75% de los sueldos para paliar el golpe del parate por el coronavirus.

Lógicamente que su amor por Colón no lo mantiene al margen de lo que pasa pese a estar al otro lado del planeta y recuerda algunas cosas de sus comienzos, pero también admitiendo que su salida no fue la ideal: "Debuté ante Arsenal (8 de octubre de 2009), ganamos 4-1 y marqué el último gol. Fui titular porque se había justo lesionado Bichi (Fuertes) y la verdad fue todo soñado. El técnico era Turco Mohamed. Sinceramente siempre fue mi gran deseo volver. No me fui como lo esperaba, porque pasaron muchas cosas extrañas que no quiero volver a recordar. A todo jugador de las inferiores le gustaría volver, porque se enamora de lo que representa. Ojalá se me pueda dar".

"Me queda la espina. Tenía 19 y era un buen proyecto para el club. Había sido elegido como sparring para un viaje de la Selección Argentina y al regresar el club decidió darme a préstamos a patronato en el Nacional B. En ese momento, a mí parecer, tendría que haber tenido más oportunidades en Primera, porque era patrimonio de club. Una vez en Patronato, me costó cambiar el chip y a esa edad uno no está tan preparado para esos golpes", agregó Jonathan Bauman.

Si bien es cierto que fue reacio a contar por qué no lo tuvieron en cuenta en Colón, Jonathan Bauman responsabilizó en gran medida a la dirigencia que presidía Germán Lerche: "Fue con la dirigencia. Porque cuando pasé a Armenio, Colón debía pagar el 70% del sueldo y solo me abonó un mes, quedando a deberme más de ocho. Fue muy complicado vivir con el 30% que me pagaba Armenio. Cuando llamabas a los dirigentes, como Pedro Eusebio, no me atendían y me daban vuelta la cara.

Jonathan Bauman1.jpg Jonathan Bauman debutó en Colón en 2009 con un gol ante Arsenal. Foto: Télam

"Como a mí, le pasó a muchos otros chicos y son recuerdos que duelen. Yo me hice hincha de Colón y jugué por la camiseta, pero dolió mucho todo eso".