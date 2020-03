Fritzler: "En una semana nos acomodamos como equipo"

En su momento Matías Fritzler fue uno de los jugadores que salió a opinar respecto a la suspensión del fútbol, contradiciendo a lo que días antes había manifestado el presidente de la Nación Alberto Fernández respecto al que la actividad se podía seguir desarrollando pero a puertas cerradas.

Luego del partido ante Rosario Central el volante aseguró: "El presidente anunció que se cancelaban todos los eventos deportivos. Después nos enteramos que éramos como unas marionetas para el entretenimiento de la gente y seguimos adelante".

En las últimas horas Fritzler dialogó con Radio Rivadavia y consultado por su postura indicó: "No estaba equivocado cuando di mi opinión acerca de la suspensión del fútbol. A los dos días que manifesté lo que pensaba, se suspendió. Estamos en medio de una competencia, recién arrancada, no tengo idea si seguirá o no y muchos terminamos contrato en junio".

Respecto a la manera en que viene llevando adelante el aislamiento obligatorio expresó: "Tenemos planes grupales e individuales, en sí están los planes obligatorios que se mandan vía celular y toda la plantilla debe hacerlo por obligacion. Pero con todo el dia en casa debemos cumplirlo para estar de la mejor manera, no sabiendo cuando volveremos a jugar".

Para luego agregar "En lo personal trato de agregarle algo más al plan que nos mandan, para quemar tiempo y mantenerme bien. No son las condiciones ideales para entrenarnos, no todos los jugadores tienen un parque o un espacio amplio al aire libre, Muchos viven en departamentos o edificios y hay que rebuscársela".

En cuanto a las cuestiones tácticas y la influencia que eso tiene en el fútbol manifestó: "Nos sucedió a nosotros, con una semana de trabajo intensa y acomodando algunas cosas el equipo fue otro en un partido a lo que venía mostrando hace siete u ocho meses".

Y siguió: "Cambiaron los tiempos y la cabeza de los jugadores, los jóvenes tienen muchas condiciones técnicas pero les cuesta más volcar en el campo las cuestiones del juego, cuando arriesgar, cuando jugar simple, cuando encarar. En el fútbol más de la mitad de las cosas es tomar buenas decisiones y saber cómo se tiene que jugar el partido, es un desafío para los entrenadores mejorar a los jugadores".

A la hora de contar lo que está viviendo dijo "La decisión es vivir el día a día, disfrutar del tiempo que tenemos y prestarle tiempo a otras cosas que a veces se nos pasan de largo. Disfrutar de la vida, incertidumbre tenemos todo y en lo personal esperanza que esta situación va a mejorar pronto y que se volverá a la normalidad inclusive de mejor manera a lo que lo veniamos haciendo".