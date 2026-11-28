Sucedió durante la madrugada de este sábado en la esquina de Gobernador Candioti y Sarmiento. El conductor de una camioneta Jeep perdió el control e impactó contra los caños de gas del inmueble. Bomberos Zapadores y técnicos de Litoral Gas controlaron la fuga

Un automovilista chocó contra un edificio y provocó una pérdida de gas que debió ser controlada por Bomberos Zapadores y la empresa de Litoral Gas

Este sábado, poco después de las tres de la madrugada, se produjo un choque contra un edificio de propiedad horizontal de 11 pisos ubicado en la esquina de Gobernador Candioti y Sarmiento, en el barrio Candioti Sur de la ciudad de Santa Fe.

Por causas que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Jeep perdió el control del vehículo e impactó contra los caños del suministro de gas natural del inmueble. Como consecuencia del choque, las instalaciones resultaron dañadas y se produjo una importante pérdida de gas .

Los vecinos del edificio y del resto del vecindario denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. A partir del aviso, se desplegó un operativo policial y de bomberos para controlar la situación y evitar mayores riesgos.

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Cerraron la válvula de seguridad

Al lugar llegaron oficiales de Orden Público de la Comisaría 3ª, de la Estación Policial Centro (EPC) y de Cuerpos de la Brigada Motorizada, junto con Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe.

Los bomberos y los técnicos de Redes y Servicios de Litoral Gas evaluaron la situación y procedieron a cerrar manualmente la válvula de seguridad hasta interrumpir por completo la fuga.

Como medida preventiva, los operarios cortaron el suministro de gas natural del edificio, que permanecerá interrumpido hasta que se reparen las roturas y se garantice la seguridad de las instalaciones.

Además, los bomberos desconectaron la batería de la camioneta Jeep para evitar otros riesgos.

Actuación fiscal

Las autoridades policiales informaron sobre el choque, la denuncia de los vecinos, la pérdida de gas y el operativo de seguridad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Desde la Jefatura comunicaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la elaboración de un informe exhaustivo sobre el siniestro, sus consecuencias y la interrupción del servicio de provisión de gas natural.