Fue el corolario de dos investigaciones de varias semanas por narcomenudeo en el norte santafesino. Durante los allanamientos secuestraron más de un kilo de marihuana, 47,6 gramos de cocaína, dinero en efectivo, celulares y tres balanzas, entre otros elementos

Este fin de semana, como resultado de dos investigaciones por narcomenudeo y venta barrial de drogas , efectiFue el corolario de dos investigaciones de varias semanas por narcomenudeo en el norte santafesino. Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a los cuatro principales investigados. Durante los allanamientos secuestraron más de un kilo de marihuana, 47,6 gramos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y tres balanzas, entre otros elementos probatorios.vos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Vera y en la localidad de Fortín Olmos , en el norte de la provincia de Santa Fe.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidos los cuatro principales investigados. Además, los pesquisas secuestraron estupefacientes en trozos y fraccionados en dosis, presuntamente destinados a la comercialización y el consumo.

Investigación

La investigación comenzó a partir de tareas de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se enmarcó en la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La derivación del caso y la dirección de la investigación quedaron a cargo del fiscal del MPA Sebastián Galleano, quien trabajó junto con los pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Allanamientos en Vera y Fortín Olmos

Los procedimientos se realizaron en dos domicilios: uno ubicado en calle Urquiza al 2000, en Vera, y otro en la esquina de pasaje Chaco y calle Juan José Paso, en Fortín Olmos.

Los investigadores trabajaron con la colaboración de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XIX, departamento Vera, de la Policía de Santa Fe, y del GOT de la Dirección General de Seguridad Rural.

Cuatro aprehendidos y secuestro de drogas

Durante los allanamientos fueron aprehendidos cuatro hombres identificados por sus iniciales como V. E. G., de 34 años; M. A. R., de 22; J. D. B., de 23; y F. E. B., de 32.

Además, los efectivos secuestraron los siguientes elementos:

1.214,1 gramos de marihuana .

. 47,6 gramos de cocaína .

. 557.400 pesos en efectivo .

. Seis teléfonos celulares.

Tres balanzas.

Un cuadernillo con anotaciones de interés para la causa.

Una cuchilla.

Una bolsa con presuntas semillas de cannabis.

Las pruebas orientativas de campo realizadas sobre las sustancias secuestradas dieron resultado positivo para marihuana y cocaína.

Quedaron detenidos por tenencia de drogas con fines de comercialización

Tras los procedimientos, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que informó lo actuado al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Sebastián Galleano.

El funcionario judicial dispuso que los cuatro aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por profesionales de Medicina Legal y luego identificados y trasladados a la Sección Alcaidía de la Unidad Regional XIX, departamento Vera, donde quedaron alojados en calidad de detenidos.

La calificación legal provisoria atribuida a los cuatro investigados es la de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.