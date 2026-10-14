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Lerche propuso al estadio de Colón para el Mundial 2030: "FIFA debe alentar la historia"

Germán Lerche quiere que el estadio de Colón reciba un partido de la Selección. Su iniciativa surgió después de que Rosario Central postulara al Gigante de Arroyito.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 10:55hs
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Lerche propuso al estadio de Colón para el Mundial 2030: FIFA debe alentar la historia

La posibilidad de que Argentina albergue más partidos del Mundial 2030 abrió una nueva disputa futbolística entre Santa Fe y Rosario. Después de que Rosario Central presentara al Gigante de Arroyito como candidato a subsede, el expresidente de Colón, Germán Lerche, salió a proponer al estadio Brigadier López como escenario de un encuentro de la Selección argentina.

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La iniciativa fue difundida por el propio Lerche a través de sus redes sociales, donde apeló a la historia del fútbol para fundamentar por qué la cancha del Sabalero debería ser tenida en cuenta. Su planteo está vinculado a la posibilidad de que la Copa del Mundo amplíe su formato a 64 selecciones y Argentina reciba más de un partido.

FIFA debe alentar la historia!!!”, escribió el exdirigente, en un mensaje dirigido a la FIFA, la Conmebol y la AFA. De esta manera, instaló el nombre de Colón en la conversación sobre los estadios que podrían aspirar a formar parte de la cita mundialista.

El argumento de Colón: Pelé, Maradona y Messi pasaron por el Brigadier López

Para defender su propuesta, Lerche destacó que el estadio rojinegro tuvo como protagonistas a tres figuras emblemáticas del fútbol mundial: Pelé, Diego Maradona y Lionel Messi. Según su mirada, ese recorrido histórico debería ser un elemento diferencial al momento de evaluar posibles escenarios para el Mundial.

“Si se concretara la participación de 64 selecciones para la Copa del Mundo 2030 y más que un partido en Argentina, un estadio sede debe ser el único en el que transitaron los más grandes jugadores del fútbol mundial: Pelé, Maradona y Messi”, publicó.

El mensaje apunta a que el Brigadier López pueda recibir un partido de la Selección argentina, aunque la propuesta todavía no representa una postulación oficial ante los organismos responsables de la organización.

La tercera bandeja, el techo y un pedido de inversión para Santa Fe

Además del argumento futbolístico, el expresidente de Colón advirtió que una eventual candidatura requeriría importantes mejoras en infraestructura. En ese sentido, mencionó la construcción de una tercera bandeja y la colocación de un techo en el estadio, junto con obras en los alrededores.

Avisen con tiempo, habrá que hacer la tercera bandeja, el techo y el Estado comprometerse en invertir en obras de su entorno, en otros clubes y embellecer la ciudad”, añadió Lerche.

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El planteo excede las necesidades del club y pone el foco en una transformación urbana que permita preparar a Santa Fe para recibir un acontecimiento deportivo de escala internacional. La propuesta contempla tanto las instalaciones de Colón como el desarrollo de otros espacios deportivos y el mejoramiento de la ciudad.

La iniciativa surgió luego del movimiento de Rosario Central para posicionar a Rosario como posible sede mundialista. Así, el Brigadier López se suma al debate desde su historia y su potencial de crecimiento, aunque la posibilidad de que Santa Fe reciba un partido del Mundial 2030 todavía depende de decisiones oficiales y de las condiciones que establezca la organización.

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