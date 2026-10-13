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De Paoli recordó su salida de Colón: "Los referentes me bancaron, pero me echaron igual"

El DT Rodolfo De Paoli repasó su breve ciclo en Colón, consideró apresurado su despido y reveló el respaldo que recibió de los referentes en un clima "raro"

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2026 · 19:18hs
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De Paoli recordó su salida de Colón: Los referentes me bancaron, pero me echaron igual

UNO Santa Fe | José Busiemi

La salida de Colón todavía forma parte de los recuerdos que Rodolfo De Paoli guarda de su paso por Santa Fe. En una entrevista con el programa Dupla Técnica, el entrenador reconstruyó los días previos a su desvinculación y cuestionó la decisión de los dirigentes, al considerar que fue apresurada.

También contó cómo vivió el clima interno, el diálogo que mantuvo con los principales referentes del vestuario y el respaldo que recibió de ellos, incluso después de que le comunicaran que no continuaría al frente del equipo.

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Un clima espeso y una decisión que consideró apresurada en Colón

Rodolfo explicó que durante su estadía percibía señales de que algo no estaba bien, aunque los resultados no le parecían suficientes para justificar una salida. “No podés estar cuatro partidos, donde ganaste dos y perdiste dos, y estás llegando al entrenamiento y te dicen que te echaron”, recordó.

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En ese sentido, cuestionó la decisión de la dirigencia y la contrastó con el rendimiento que había tenido el equipo durante ese tramo. “¿Cómo puede ser, si sacaste el 50% de los puntos?”, planteó. Sin embargo, reconoció que el contexto era complejo: Colón venía de una racha de 11 partidos sin ganar y, según describió, el ambiente ya estaba cargado.

De Paolo aún no logra entender su despido en Colón.

De Paolo aún no logra entender su despido en Colón.

La derrota frente a Brown de Adrogué, que llegaba en un momento complicado pese a mostrar una mejoría, terminó de profundizar la situación. El hecho de que la caída se produjera como local representó un golpe para el equipo y el cuerpo técnico. De todos modos, Rodolfo también recordó las circunstancias de aquel encuentro: “Nos anularon dos goles. Pasaron cosas”.

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El entrenador llevaba apenas 27 días en el cargo y sentía que todavía estaba tratando de comprender los problemas que atravesaba el equipo. Por eso, ante la posibilidad de que su continuidad estuviera en discusión, decidió hablar con los referentes del plantel.

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El respaldo de los referentes y una salida que dejó huella

Rodolfo reveló que mantuvo una conversación con Sebastián Prediger, Javier Toledo, Christian Bernardi y Paolo Goltz, a quienes les manifestó su intención de continuar en el cargo. “Les dije a los referentes: «Muchachos, yo no me voy a ir», pero si realmente molesto si, porque sé lo que está pasando, llevo 27 días acá y creo que estamos descubriendo entre todos lo que pasa”, relató.

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Según su versión, los futbolistas decidieron respaldarlo públicamente. Incluso, fueron ellos quienes se presentaron en la conferencia de prensa en su lugar para aclarar que el plantel mantenía una buena relación con el entrenador y que no tenía responsabilidad en la situación. Sin embargo, ese apoyo no alcanzó para cambiar la decisión de los dirigentes. “Fueron a la conferencia en lugar mío y dijeron que estaba todo bien con el entrenador y no tenía nada que ver. Pero me echaron igual”, contó.

A pesar de la frustración por una salida que consideró prematura, el técnico destacó especialmente el gesto de los jugadores. “Para mí fue un montón que estos tipos me bancaron”, expresó, en referencia al respaldo recibido en un momento delicado.

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