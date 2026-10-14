Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Colón marcha quinto con 53 puntos, los mismos que Deportivo Madryn, pero con peor diferencia de gol. Qué le queda al Sabalero y a sus rivales.

Colón entra en la recta final de la Primera Nacional con un objetivo claro: terminar lo más arriba posible en la Zona A para afrontar el Reducido con ventaja deportiva. Después del empate sin goles frente a Mitre en Santiago del Estero, el equipo de Iván Delfino quedó quinto con 53 puntos, igualado con Deportivo Madryn, aunque por debajo por diferencia de gol.

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Con tres fechas por delante, el Sabalero todavía tiene posibilidades de mejorar su posición, pero también deberá mirar de reojo lo que suceda con los equipos que tiene por encima y por detrás. Ferro lidera con 62 puntos, seguido por Deportivo Morón con 58 y Godoy Cruz con 57. Madryn y Colón comparten las 53 unidades, mientras que Estudiantes de Buenos Aires y Ciudad de Bolívar suman 48 y Almirante Brown acumula 47.

El camino de Colón: tres partidos para escalar posiciones

El calendario le presenta al conjunto rojinegro dos compromisos en el estadio Brigadier López y una salida como visitante. La primera prueba será este sábado, desde las 18, ante Almirante Brown, un rival directo que marcha octavo y todavía pelea por consolidarse en zona de clasificación.

Luego, Colón deberá visitar a Ciudad de Bolívar, que también suma 48 puntos y buscará aprovechar la localía para acercarse a los puestos de arriba. En el cierre de la fase regular, el Sabalero recibirá a Defensores de Belgrano, con la expectativa de llegar a ese encuentro en condiciones de sostener o mejorar su ubicación.

Prensa Colón

La importancia de sumar no se limita a asegurar una buena posición en la tabla. En el formato del Reducido, la ubicación final puede resultar determinante, ya que en la primera instancia el equipo mejor clasificado juega como local y cuenta con ventaja deportiva: en caso de empate después de los 90 minutos, avanza de ronda.

Deportivo Madryn, el rival inmediato en la tabla

El equipo sureño comparte los 53 puntos con Colón, pero tiene una diferencia de gol de +17, contra el +14 del Sabalero. Por eso, el conjunto rojinegro necesita sumar más que su rival directo para superarlo, o bien recortar la diferencia en los últimos tres partidos.

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Madryn visitará a Acassuso, recibirá a San Telmo y cerrará como visitante ante San Miguel. En los papeles, tendrá dos encuentros fuera de casa y uno como local, por lo que cualquier tropiezo podría abrirle una puerta a Colón para escalar al cuarto puesto.

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Más abajo, Estudiantes de Buenos Aires y Ciudad de Bolívar tienen 48 puntos, mientras que Almirante Brown suma 47. Los tres siguen en condiciones de presionar a los equipos que ocupan los puestos superiores. El duelo del sábado, entonces, tendrá un valor doble para Colón: sumar para acercarse a Madryn y, al mismo tiempo, evitar que Almirante Brown recorte distancias.

Así llegan los principales competidores de Colón

Deportivo Madryn (53 puntos): visitará a Acassuso, recibirá a San Telmo y jugará ante San Miguel como visitante. Es el rival directo del Sabalero por el cuarto lugar.

Estudiantes de Buenos Aires (48): tendrá una exigente visita a Godoy Cruz, luego recibirá a Los Andes y cerrará frente a All Boys fuera de casa.

Ciudad de Bolívar (48): jugará ante San Miguel como visitante, recibirá a Colón y terminará frente a Morón, nuevamente fuera de casa. El cruce con el Sabalero puede ser determinante para ambos.

Almirante Brown (47): visitará a Colón, será local ante Morón y cerrará frente a Godoy Cruz como visitante. Su calendario incluye tres rivales de la parte alta.

Ferro, Morón y Godoy Cruz también juegan por sus objetivos

En la parte superior, Ferro lidera con 62 puntos y necesita sostener su ventaja. Sus últimos compromisos serán ante Racing de Córdoba y Chaco For Ever, ambos como local, y Acassuso como visitante.

Prensa Ferro

Morón, segundo con 58, recibirá a Mitre, visitará a Almirante Brown y cerrará en casa frente a Ciudad de Bolívar. Godoy Cruz, tercero con 57, se medirá como local ante Estudiantes de Buenos Aires, visitará a Mitre y terminará ante Almirante Brown en Mendoza.

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La disputa por los primeros puestos sigue abierta, aunque Ferro cuenta con una ventaja considerable. Para Colón, el desafío es otro: aprovechar las tres fechas restantes para llegar al Reducido con la mejor ubicación posible y evitar que sus perseguidores lo desplacen.

El partido ante Almirante Brown será el primer paso. En una tabla apretada y con varios enfrentamientos directos, cada punto puede modificar el panorama de la clasificación y las condiciones con las que el Sabalero afrontará la pelea por el segundo ascenso a Primera División.