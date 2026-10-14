Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Federico Lértora arrastra una molestia en el cuádriceps y también tendría comprometidos los aductores. ¿Qué decisión se analiza en Colón?

La preocupación por Federico Lértora se instaló en Colón en la antesala de un compromiso importante para la recta final de la fase regular de la Primera Nacional. El capitán llegó con lo justo al partido ante Mitre en Santiago del Estero, fue reemplazado en el entretiempo y comenzó la semana trabajando de manera diferenciada. Por eso, su presencia frente a Almirante Brown está en duda.

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El Sabalero recibirá al conjunto bonaerense este sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por la fecha 34 de la Zona A. En un tramo decisivo del campeonato, la posible ausencia de uno de sus referentes obliga al cuerpo técnico a evaluar los riesgos, especialmente porque Colón ya aseguró su clasificación al Reducido y ahora busca mejorar su posición de cara a la pelea por el segundo ascenso.

La molestia física que encendió las alarmas en Colón

Lértora había realizado una semana de trabajo diferenciado antes de viajar a Santiago del Estero, pero finalmente fue titular ante Mitre. Sin embargo, no pudo completar el encuentro y dejó la cancha en el descanso, cuando Jerónimo Buosi ingresó en su lugar.

Federico Lértora fue clave en el último triunfo como local de Colón, ante Estudiantes de Buenos Aires. UNO Santa Fe | José Busiemi

Después del empate sin goles, el entrenador Iván Delfino explicó en conferencia de prensa que el mediocampista había salido porque se le había «cargado el cuádriceps». El futbolista no habló con los medios al retirarse del estadio, aunque transmitió tranquilidad respecto de su situación física.

De todos modos, el capitán volvió a entrenarse de manera diferenciada y también tendría molestias en los aductores. Su evolución durante la semana será determinante para saber si puede estar disponible ante Almirante Brown, en un partido en el que Colón necesita sumar para seguir peleando por los primeros puestos.

¿Conviene arriesgar al capitán o preservarlo para el Reducido?

La situación de Lértora aparece en un momento particular de la temporada. Colón se encuentra quinto en la Zona A, con los mismos puntos que Deportivo Madryn, pero por detrás debido a la diferencia de gol. Con la clasificación al Reducido asegurada, el objetivo inmediato pasa por cerrar la fase regular en la mejor ubicación posible.

En ese contexto, no sería descabellado que el cuerpo técnico decida preservar al mediocampista si las molestias persisten. Una nueva exigencia física podría agravar el inconveniente y comprometer su disponibilidad para una instancia en la que el Sabalero se jugará buena parte de sus aspiraciones de regresar a Primera División.

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Los números de Lértora explican su importancia dentro del equipo: durante la temporada 2026 de la Primera Nacional disputó 29 partidos, convirtió dos goles y aportó una asistencia, con un total de 2.099 minutos en cancha, según los registros consignados.

La decisión no está tomada, pero Colón deberá encontrar el equilibrio entre la necesidad de sumar en las últimas fechas y la conveniencia de cuidar a uno de sus futbolistas más importantes. Con el Reducido cada vez más cerca, la prioridad será que Lértora llegue en las mejores condiciones a la pelea por el segundo ascenso.