Lucas Alario: "Me gustaría volver a Colón"

El santafesino Lucas Alario, delantero del Bayer Leverkusen y la Selección Argentina, surgido futbolísticamente de Colón, habló de su presente en Alemania en medio del parate por la pandemia de coronavirus y contó que allí la cuarentena no es obligatoria pero que igualmente se respeta lo suficiente. "Estamos un poco encerrados como todo el mundo, acá la cuarentena no es obligatoria. Estoy yendo al club todas las mañanas por la lesión en el hombro, me trato con un profe y un kinesiólogo, soy el único que lo hago. A la tarde hago un poco más de entrenamiento en mi casa", contó en una entrevista con el diario Olé. "Mi familia está en la Argentina, en Tostado. Pienso que está bien que el Gobierno se haya puesto estricto. No subestimaron la situación y tomaron las medidas a tiempo. Acá no se subestimó tanto como en España o Italia y el sistema de salud podríamos decir que es perfecto. Ojalá que a Argentina esta enfermedad nunca llegue de la forma en que lo hizo en varios países de Europa", agregó.

El Pipa llegó al conjunto alemán a mediados de 2017 procedente de River. "Sufrí mucho el cambio de ritmo en el juego, también un poco los entrenamientos. Hoy me puedo comunicar con mis compañeros en la cancha, algo que al principio no podía y era feo. El fútbol es muy ofensivo, se juegan los 90 minutos a un mismo nivel: ataque, contraataque, es muy vertical. En Argentina el juego me daba tiempo para hacer una pausa y tomar aire, porque es más cortado, hay muchas faltas, se va la pelota afuera. Aunque con el tiempo te vas acostumbrando", dijo

Durante su paso por el Millonario, fue clave para la obtención de la Copa Libertadores 2015, donde anotó en semifinal y final, como también de la Copa Argentina 2016, con un hat-trick en la final ante Rosario Central. También se consagró en la Suruga Bank 2015, la Recopa Sudamericana 2016 y la Copa Argentina 2017. "Con los chicos con los que compartí plantel nos mensajeamos. Cada vez que puedo, por los horarios, suelo verlos. Se me complica bastante cuando River jugea tarde en Argentina. Y no sólo a River, sigo al fútbol argentino porque me gusta", declaró.

"No me arrepiento de haberme ido. Nunca dije 'pucha, si hubiese esperado un poco más habría estado en la final de Madrid', porque la decisión la tomé muy convencido, era lo que sentía. Sí me puse muy contento por esa final, pero no me sentí parte porque para eso tengo que participar, y no tuve ninguna participación en esa Copa Libertadores", añadió.

Alario.jpg Gentileza Bayer Leverkusen

Además, Alario contó que no volvió a hablar con Marcelo Gallardo una vez que se fue del Millonario. "No volví a hablar con Marcelo. La relación terminó bien. Nos despedimos como tenía que ser. Le agradecí todo lo que él hizo por mí, le dije que se portó siempre muy bien conmigo y que gracias a él yo pude jugar esos dos años en River. Me sirvió para llegar más formado acá. Esa exigencia que tiene Marcelo es muy buena, porque si no das el 100% no jugás. Sirve mucho para seguir creciendo y no conformarse nunca", deslizó.

"Cuando uno se va de River, y más a un equipo de otro continente, se le vienen los recuerdos y entiende mejor lo que vivió. Tuve la suerte de jugar una Copa Libertadores y convertir un gol en la final. Los goles siempre quedan guardados y sobre todo cuando son en una final que ganás. A medida que va pasando el tiempo, le voy dando más valor. No soy de buscar para mirarlos, pero siempre los veo en Twitter cuando se cumplen los aniversarios porque me etiquetan. Parece loco pero esos goles siempre vienen a mí de alguna manera u otra. Por eso siempre vuelvo a ver el gol en la final de la Copa contra Tigres y creo que lo voy a volver a ver toda la vida. Fue muy emocionante", reveló el delantero.

Lucas Alario.jpg Internet

Por último contó que le gustaría volver a River en algún momento, como también a Colón, club que lo formó, pero que todavía no lo imagina porque quiere seguir haciendo carrera en Europa. "La verdad que no soy de pensar más allá de los próximos años. Trato de disfrutar el día a día. No me pongo a pensar en qué va a pasar dentro de algunos años, pero es obvio que me gustaría volver como así también a Colón, un club que me dio mucho. Por ahora quiero seguir creciendo acá o, si se da la chance, ir a otro club en Europa. Pero lo tomo con mucha calma. Pienso en recuperarme bien para seguir dando lo mejor para el equipo. En este momento, para mí lo más importante en mi carrera es poder competir al máximo nivel", concluyó el Pipa.