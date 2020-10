Matías Fritzler, nuevo jugador de Danubio de Uruguay

FRITZLER.jpg Matías Fritzler, de quien Vignatti dijo que quería su continuidad en Colón, acordó su llegada a Danubio de Uruguay.

Al ser consultado Fritzler, por LT10 (AM 1020), sobre las palabras del presidente de Colón, contestó: "Al momento no hay ninguna posibilidad. No hubo ningún avance por mi deuda, con lo cual es imposible negociar un nuevo contrato. Lo dije antes y lo digo ahora, con el tema de la deuda no hay nada que negociar. Solo deben pagarme".