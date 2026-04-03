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¿Quiénes suenan para ser el nuevo técnico de Italia?

Luego de no clasificar al Mundial 2026, comenzaron a darse salidas en Italia, como la del DT Gennaro Gattuso

3 de abril 2026 · 15:58hs
¿Quiénes suenan para ser el nuevo técnico de Italia?

La Selección de Italia atraviesa el peor momento de su gloriosa historia. Tras consagrarse campeón en Alemania 2006, acumula dos eliminaciones en fase de grupos (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y se quedó afuera de las últimas tres Copas del Mundo de manera consecutiva. Luego de no clasificar al Mundial 2026, comenzaron a rodar cabezas. Este viernes, renunció Gennaro Gattuso.

Fin de la era Gattuso en Italia

Ya durante la semana, después de la eliminación ante Bosnia, habían dado un paso al costado Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), y Gianluigi Buffon, director deportivo. Ahora le tocó el turno al director técnico, que dio así por finalizado un breve ciclo que, muy cruelmente, se quedó sin nada pase a sumar 6 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota en solo 8 partidos dirigidos.

"Con gran pesar, al no haber logrado el objetivo que nos propusimos, doy por concluida mi etapa como seleccionador nacional", anunció su decisión Rino mediante un comunicado oficial. "La camiseta azzurri es el bien más preciado del fútbol, por lo que es justo facilitar las futuras evaluaciones técnicas desde el principio", se explayó.

"Ha sido un honor dirigir a la Selección nacional, y hacerlo con un grupo de jugadores que han demostrado compromiso y devoción por la camiseta. Mi mayor agradecimiento es para la afición, para todos los italianos que nunca han dejado de demostrar su amor y apoyo a la Selección durante estos meses. Siempre con la Azzurri en mi corazón", concluyó el exmediocampista. quien fuera campeón del mundo con la Nazionale como jugador 20 años atrás.

Tras la salida de Gattuso, en Italia comienzan a resonar algunos nombres para reemplazarlo. Los primeros que aparecieron son: Roberto Mancini, actualmente en el Al-Sadd de Qatar y que ya dirigió al seleccionado nacional de 2018 a 2022, ciclo en el que ganó la Eurocopa 2020; Antonio Conte, hoy en el Napoli y que también estuvo en la Azzurra entre 2014 y 2016; Massimiliano Allegri, desde 2025 en el Milan y el que más posibilidades tendría de agarrar el cargo; e incluso Pep Guardiola, aunque esta resulta la opción más improbable.

De todos modos, no se espera que se llegue a un acuerdo con ninguno hasta que finalice la corriente temporada europea en junio/julio.

Italia Gennaro Gattuso Roberto Mancini
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