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Miguel Robledo seguirá al frente de la reserva de Colón hasta fin de año

Tras renunciar para regresar al área de captación de talentos, Miguel Robledo seguirá dirigiendo a la reserva de Colón hasta el cierre del Clausura Proyección

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 16:39hs
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Miguel Robledo seguirá al frente de la reserva de Colón hasta fin de año

Miguel Robledo continuará como entrenador de la reserva de Colón hasta fin de año. Aunque después del triunfo en el clásico había manifestado su intención de regresar al área de captación, finalmente su salida no se concretará, ya que la dirigencia y la dirección deportiva le pidieron que permanezca hasta la finalización del Clausura Proyección.

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El técnico había deslizado que su deseo era volver a una función vinculada con la búsqueda y el seguimiento de futbolistas. Luego de dirigir algunos encuentros, presentó su renuncia para avanzar con ese objetivo, pero su decisión no fue aceptada por las autoridades.

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Marcha atrás y Robledo seguirá como DT de la reserva de Colón

De esta manera, Robledo continuará durante el tramo final del campeonato, mientras comienza a poner en marcha su regreso al área de captación. La intención es sostener el trabajo del plantel hasta el cierre de la competencia y, al mismo tiempo, avanzar con la reorganización de sus funciones dentro de la estructura futbolística.

La dirigencia de Col&oacute;n no acept&oacute; la renuncia de Robledo como DT de la reserva.

La dirigencia de Colón no aceptó la renuncia de Robledo como DT de la reserva.

En cuanto a los resultados, la reserva de Colón atraviesa una campaña irregular en la zona B. El equipo suma apenas ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y cinco derrotas, una cosecha que refleja las dificultades que tuvo para encontrar continuidad a lo largo del certamen.

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Así, Robledo seguirá al mando hasta fin de año, en una etapa que combinará la responsabilidad de cerrar el torneo con su retorno progresivo a la captación de talentos, un área clave para el desarrollo y la proyección de juveniles en Colón.

Colón Miguel Robledo Reserva
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