Colón no lastimó: de los 20 remates ante Estudiantes (BA) a solo dos ante Mitre

Colón volvió de Santiago del Estero con un empate con sabor a poco ante Mitre y los números explican por qué de visitante es otro siempre. ¡Mirá!

El punto que Colón se llevó de Santiago del Estero dejó una sensación difícil de disimular: sumó, pero quedó la impresión de que pudo aprovechar mejor una oportunidad importante en la pelea por acomodarse mejor en la Zona A de la Primera Nacional pensando en el Reducido .

El 0-0 frente a Mitre tuvo un correlato claro en las estadísticas, que volvieron a exponer una de las principales dificultades cuando le toca salir de Santa Fe. Esta vez el Sabalero intentó asumir el protagonismo durante buena parte del primer tiempo. Sin embargo, esa búsqueda perdió fuerza con el correr de los minutos y, en el complemento, terminó atravesando pasajes de sufrimiento.

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Los números finales reflejan un partido parejo, aunque también dejan al descubierto la escasa producción ofensiva. Colón terminó con dos remates y ninguno al arco. Mitre registró la misma cantidad de disparos y demandó en ambas ocasiones tapadas claves de Tomás Gimémnez.

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De los 20 remates ante Estudiantes a apenas dos ante Mitre

Uno de los datos más contundentes para entender el presente de Colón fuera de casa aparece al comparar sus últimas actuaciones. Ante Estudiantes de Caseros, el Sabalero llegó a rematar 20 veces. Frente a Mitre, en cambio, apenas pudo generar dos. La diferencia es demasiado marcada para pasar inadvertida. Más allá de los matices de cada partido, el equipo volvió a mostrar dificultades para transformar sus intenciones en situaciones concretas de peligro. Tener la pelota durante determinados pasajes no alcanza si después faltan profundidad, decisión en los últimos metros y capacidad para finalizar las jugadas.

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La estadística de posesión, que terminó siendo mayor para Mitre, también ayuda a explicar el desarrollo. Colón no logró imponer una superioridad clara desde el control del balón y tampoco encontró variantes suficientes para desequilibrar. Los seis tiros de esquina por equipo completaron un panorama de paridad, sin que ninguno consiguiera convertir esas aproximaciones en una ventaja.

Las estadísticas de Mitre y Colón.

Una tendencia que preocupa lejos de Santa Fe

La cuestión ya no pasa solamente por un partido puntual. En las últimas salidas, Colón volvió a evidenciar una falta de efectividad y de vocación ofensiva que condiciona sus posibilidades de conseguir resultados más importantes. El equipo puede mostrar momentos de iniciativa, pero necesita sostenerlos y acompañarlos con mayor presencia en el área rival. En Santiago del Estero, además, el segundo tiempo dejó la sensación de que el Sabalero perdió terreno y permitió que Mitre creciera.

El problema es que la igualdad también debe analizarse desde el contexto de la competencia. Colón tenía la posibilidad de dar un paso relevante en la tabla y acercarse al cuarto puesto, una posición que puede resultar determinante de cara a la definición del torneo y a las ventajas que se ponen en juego en el Reducido.