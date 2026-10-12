Colón atento a la evolución de dos jugadores que podrían volver ante Almirante Brown

Colón retomará los entrenamientos este lunes a las 18 y Delfino evaluará la evolución de dos futbolistas para saber si estarán disponibles en la próxima fecha.

Colón comenzará una nueva semana de trabajo con la expectativa de recuperar a dos futbolistas importantes para el próximo compromiso ante Almirante Brown. Franco García y Pier Barrios podrían volver a estar a disposición, aunque su presencia dependerá de cómo respondan a las exigencias de los entrenamientos y de la evaluación del cuerpo técnico.

Franco García, pendiente de su evolución física

El extremo sabalero había sufrido una lesión durante el primer tiempo del encuentro frente a Los Andes. Los estudios determinaron que padecía un esguince en la articulación de Lisfranc y una lesión ligamentaria en el mediopié y ya cumplió con su recuperación.

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Desde entonces, su evolución se convirtió en uno de los aspectos a seguir de cara al próximo compromiso. La intención será observar cómo responde durante las prácticas para determinar si puede volver a integrar la convocatoria.

Pier Barrios también busca volver

Por su parte, Pier Barrios arrastró una lesión muscular y también será evaluado por Iván Delfino. El defensor es otro de los futbolistas que el entrenador espera recuperar para afrontar el partido ante Almirante Brown, en Isidro Casanova.

El plantel trabajará este lunes desde las 18, en una práctica que permitirá comenzar a definir el panorama físico de ambos jugadores. Con el correr de los entrenamientos, Delfino tendrá mayores certezas para saber si puede contar con García y Barrios o si deberá buscar alternativas para el próximo encuentro de Colón.