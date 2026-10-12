El cero como bandera: Colón disfruta de su mejor racha defensiva

Colón acumuló su cuarto partido consecutivo con la valla invicta, el mejor registro de la temporada. Tomás Giménez atraviesa una racha destacada.

Colón encontró en la solidez defensiva una de las mejores noticias de su presente. El empate 0-0 frente a Mitre, en Santiago del Estero, le permitió alcanzar cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, una marca que representa su mejor registro desde el comienzo de la temporada de la Primera Nacional.

La serie comenzó después de la derrota por 2-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. El último tanto que recibió el Sabalero fue obra de Nahuel Brunet, a los 37 minutos del segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Iván Delfino logró sostener su arco en cero frente a Los Andes, al que venció 3-0; All Boys, con quien igualó 0-0 en Floresta; Estudiantes de Buenos Aires, al que derrotó 1-0 en el Brigadier López; y Mitre, con el que volvió a empatar sin goles.

Prensa Colón

En total, Colón acumula 368 minutos sin recibir tantos, una cifra que refleja la mejora defensiva en un tramo importante de la fase regular, cuando restan apenas tres fechas para el cierre del campeonato.

Tomás Giménez, una garantía bajo los tres palos en Colón0

Dentro de esta racha, la figura de Tomás Giménez también adquiere relevancia. El arquero ingresó sobre el final del primer tiempo en la victoria frente a Los Andes y, desde ese momento, todavía no recibió goles. Su registro comprende tres partidos completos y medio, en una serie que acompañó la recuperación defensiva del equipo.

La continuidad de los resultados sin goles en contra le aporta confianza a una estructura que necesita sostener su rendimiento para llegar bien posicionada al Reducido. En una categoría tan pareja, mantener el arco en cero puede marcar la diferencia, especialmente cuando los partidos se definen por detalles.

Una marca que superó la racha anterior en Colón

El registro actual dejó atrás la mejor secuencia que Colón había conseguido previamente en el torneo. Entre las fechas 7 y 9, el Sabalero había encadenado tres victorias con la valla invicta: 2-0 ante Patronato en Paraná, 3-0 frente a San Miguel en Santa Fe y 1-0 contra Racing de Córdoba, también como local.

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Aquella serie había alcanzado los 307 minutos sin recibir goles. El ciclo se inició después del tanto de Franco Tissera para San Telmo, a los 27 minutos del segundo tiempo, en la derrota por 3-1, y terminó cuando Franco Fagundes convirtió para Morón a los 19 minutos de la primera etapa, en la caída por 2-0 como visitante.

Ahora, Colón lleva 61 minutos más que en aquella racha y atraviesa su mejor momento defensivo del campeonato. El desafío será prolongar esa solidez en las tres jornadas que quedan, con el objetivo de afirmarse en la tabla y llegar al Reducido con argumentos para competir.