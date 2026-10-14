Colón tiene una oportunidad de oro: puede superar a Madryn y quedar cuarto

Colón recibirá a Almirante Brown con la chance de despegarse de Deportivo Madryn en la pelea por el cuarto puesto y podría garantizar la localía en el Reducido.

Colón afrontará el próximo sábado un compromiso que puede marcar un antes y un después en sus aspiraciones de ascenso. En el Brigadier López, el equipo de Iván Delfino se medirá con Almirante Brown sabiendo que una victoria podría permitirle quedar como único dueño del cuarto lugar. La jornada también tendrá a Deportivo Madryn bajo presión, en una visita que promete ser exigente.

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Dos partidos que pueden cambiar la pelea por la localía

La disputa por el cuarto puesto tendrá dos capítulos que se jugarán con pocas horas de diferencia. Desde las 15.30, Deportivo Madryn visitará a Acassuso, un equipo que necesita sumar para alejarse del peligro del descenso y que afrontará el encuentro con la urgencia de quien se juega mucho más que tres puntos. Juan Cruz Robledo será el árbitro de ese compromiso.

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Más tarde, a las 18, Colón recibirá a Almirante Brown con Maximiliano Macheroni como juez principal. El Sabalero ya alcanzó a los patagónicos en la tabla y ahora tiene la posibilidad de superarlos si consigue el resultado que necesita en su casa.

Terminar cuarto no es un detalle menor: ese puesto asegura la localía en el Reducido por el segundo ascenso. Por eso, el duelo ante la Fragata adquiere una importancia especial para un Colón que busca llegar a la instancia decisiva con el mejor escenario posible.

El equipo santafesino cuenta con argumentos para ilusionarse. En el Brigadier López consiguió una eficacia del 70 por ciento y acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir goles, una señal de solidez defensiva que será clave en el tramo final del campeonato.

Delfino analiza variantes y sigue de cerca a Lértora

Para el partido del sábado, el entrenador deberá resolver cómo reemplazar a Facundo Castet, quien llegó al límite de tarjetas amarillas y no podrá estar disponible. Gabriel Risso Patrón aparece como la principal alternativa, aunque Conrado Ibarra y Sebastián Olmedo también son opciones para ocupar el sector izquierdo de la defensa.

En paralelo, el cuerpo técnico sigue la evolución de Franco García y Pier Barrios, quienes comenzaron la semana trabajando con normalidad. De todos modos, en principio ninguno de los dos tendría asegurado un lugar entre los titulares.

La situación que genera mayor atención es la de Federico Lértora. El mediocampista fue reemplazado en el entretiempo frente a Mitre por una sobrecarga en el cuádriceps, una molestia que el propio Delfino explicó después del encuentro. Con el Reducido cada vez más cerca, el interrogante pasa por evaluar si conviene exigirlo o darle descanso para que llegue en mejores condiciones a la etapa decisiva.

Otro caso que el entrenador deberá administrar es el de Bonansea, quien suma cuatro amarillas y está al borde de la suspensión. El delantero sería titular ante Almirante Brown, en una decisión que también debe contemplar los dos compromisos que quedarán después de este fin de semana.

Colón visitará luego a Ciudad Bolívar y cerrará la fase regular como local frente a Defensores de Belgrano. Mientras tanto, en el club también existe la intención de gestionar la presencia de hinchas sabaleros en el partido fuera de Santa Fe, aunque para eso será necesario avanzar en conversaciones entre las instituciones y obtener las autorizaciones de seguridad correspondientes.

Antes de pensar en esos desafíos, el objetivo inmediato está claro: ganarle a Almirante Brown, aprovechar cualquier tropiezo de Deportivo Madryn y dar un paso decisivo hacia el cuarto puesto. En la recta final, Colón sabe que cada punto puede resultar determinante para alimentar su sueño de ascenso.