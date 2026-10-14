Delfino probó con tres cambios en Colón para recibir a Almirante Brown

Iván Delfino modificó la formación en el ensayo de este miércoles, con tres variantes, de cara al partido que Colón animará ante Almirante Brown.

Colón empieza a definir el equipo para recibir a Almirante Brown este sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. En el entrenamiento de este miércoles, Iván Delfino probó tres modificaciones respecto de la formación que viene de igualar sin goles frente a Mitre en Santiago del Estero.

La primera variante fue el ingreso de Sebastián Olmedo por Facundo Castet, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, Olmedo le ganó la pulseada a Gabriel Risso Patrón y se perfila para ocupar el lateral izquierdo ante la Fragata.

Las otras dos modificaciones estuvieron relacionadas con cuestiones físicas y futbolísticas. Matías Muñoz ocupó el lugar de Federico Lértora, quien terminó el primer tiempo ante Mitre con el cuádriceps cargado y continúa en duda para el sábado. Además, Darío Sarmiento ingresó por Ignacio Antonio, en una variante dispuesta por el entrenador para el mediocampo.

Lértora, la principal incógnita para el sábado en Colón

La situación del capitán sigue siendo uno de los temas a seguir en la previa. Lértora había trabajado de manera diferenciada durante la semana pasada y llegó con lo justo al compromiso en Santiago del Estero. Tras ser reemplazado en el entretiempo, Delfino explicó que el volante se había cargado el cuádriceps.

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El mediocampista también tendría molestias en los aductores, por lo que su evolución será determinante para saber si puede volver a estar disponible. Mientras tanto, Muñoz aparece como la alternativa para ocupar su lugar, en caso de que el capitán no llegue en condiciones.

Colón necesita sumar en las últimas jornadas para mejorar su ubicación en la tabla. El Sabalero está quinto, con 53 puntos, igualado con Deportivo Madryn, pero con peor diferencia de gol, y buscará aprovechar la localía para seguir escalando antes del Reducido.

El equipo que probó Delfino en Colón

La formación que dispuso el entrenador en el ensayo de este miércoles fue la siguiente: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Javier Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

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El encuentro ante Almirante Brown se jugará este sábado a las 18 en el Brigadier López y tendrá el arbitraje de Maximiliano Macheroni. Con el equipo en etapa de definición y la duda sobre Lértora todavía abierta, Delfino continuará evaluando alternativas antes del compromiso por la fecha 34 de la Primera Nacional.