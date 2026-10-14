Uno Santa Fe | Colón | Colón

Delfino probó con tres cambios en Colón para recibir a Almirante Brown

Iván Delfino modificó la formación en el ensayo de este miércoles, con tres variantes, de cara al partido que Colón animará ante Almirante Brown.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 13:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Delfino probó con tres cambios en Colón para recibir a Almirante Brown

Prensa Colón

Colón empieza a definir el equipo para recibir a Almirante Brown este sábado, desde las 18, en el estadio Brigadier López, por la fecha 34 de la Zona A de la Primera Nacional. En el entrenamiento de este miércoles, Iván Delfino probó tres modificaciones respecto de la formación que viene de igualar sin goles frente a Mitre en Santiago del Estero.

LEER MÁS: Lerche propuso al estadio de Colón para el Mundial 2030: "FIFA debe alentar la historia"

La primera variante fue el ingreso de Sebastián Olmedo por Facundo Castet, quien llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, Olmedo le ganó la pulseada a Gabriel Risso Patrón y se perfila para ocupar el lateral izquierdo ante la Fragata.

Las otras dos modificaciones estuvieron relacionadas con cuestiones físicas y futbolísticas. Matías Muñoz ocupó el lugar de Federico Lértora, quien terminó el primer tiempo ante Mitre con el cuádriceps cargado y continúa en duda para el sábado. Además, Darío Sarmiento ingresó por Ignacio Antonio, en una variante dispuesta por el entrenador para el mediocampo.

Lértora, la principal incógnita para el sábado en Colón

La situación del capitán sigue siendo uno de los temas a seguir en la previa. Lértora había trabajado de manera diferenciada durante la semana pasada y llegó con lo justo al compromiso en Santiago del Estero. Tras ser reemplazado en el entretiempo, Delfino explicó que el volante se había cargado el cuádriceps.

El mediocampista también tendría molestias en los aductores, por lo que su evolución será determinante para saber si puede volver a estar disponible. Mientras tanto, Muñoz aparece como la alternativa para ocupar su lugar, en caso de que el capitán no llegue en condiciones.

Colón necesita sumar en las últimas jornadas para mejorar su ubicación en la tabla. El Sabalero está quinto, con 53 puntos, igualado con Deportivo Madryn, pero con peor diferencia de gol, y buscará aprovechar la localía para seguir escalando antes del Reducido.

El equipo que probó Delfino en Colón

La formación que dispuso el entrenador en el ensayo de este miércoles fue la siguiente: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Matías Muñoz, Javier Toledo e Ignacio Lago; Julián Marcioni y Alan Bonansea.

LEER MÁS: Colón tiene una oportunidad de oro: puede superar a Madryn y quedar cuarto

El encuentro ante Almirante Brown se jugará este sábado a las 18 en el Brigadier López y tendrá el arbitraje de Maximiliano Macheroni. Con el equipo en etapa de definición y la duda sobre Lértora todavía abierta, Delfino continuará evaluando alternativas antes del compromiso por la fecha 34 de la Primera Nacional.

Colón Delfino Almirante Brown
Noticias relacionadas
lertora, en duda en colon: una decision que tambien mira hacia el reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Colón es junto a Godoy Cruz los que más puntos sumaron en las últimas cuatro fechas.

El dato que ilusiona a Colón de cara a la definición de la competencia

colon se conformo con poco y dejo escapar una oportunidad que valia oro

Colón se conformó con poco y dejó escapar una oportunidad que valía oro

De la mano de Delfino, Colón volvió a mantener la valla en cero por cuarto partido consecutivo

Dos años y medio después, Colón alcanza una misma marca y con Delfino en el banco

Lo último

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: Hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Último Momento
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: Hay que salir a atacar

Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Trungelliti remontó ante Monteiro y comenzó con el pie derecho en el Challenger de Maia

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Ovación
Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Las tres finales que le quedan a Colón y sus rivales por llegar al Reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Lértora, en duda en Colón: una decisión que también mira hacia el Reducido

Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Unión afronta una visita inédita ante Riestra con la obligación de cambiar su presente

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Lo que hay que saber del debut de Unión en la Liga Argentina ante Bochas SC en Santa Fe

Murió Jorge Roña Castro a los 59 años

Murió Jorge "Roña" Castro a los 59 años

Policiales
Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Cayó preso por el robo de una motocicleta en San José del Rincón y le incautaron otras dos desarmadas con pedido de secuestro

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia