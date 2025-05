Qué chances tiene Germán Conti de regresar a Colón

Germán Conti suena para volver a Colón, ya que no tiene lugar en Racing, que viene a la carga por Alan Forneris. ¿Cuáles son las posibilidades?

Mientras Racing avanza por Alan Forneris, el nombre del defensor Germán Conti volvió a sonar fuerte en Santa Fe. El zaguero central, estaría interesado en retornar a Colón , club que lo vio nacer, aunque su regreso no estaría tan cerca como parece.

LEER MÁS: No quiere jugadores a cambio: Colón habría rechazado la propuesta de Racing por Forneris

El principal obstáculo tiene nombre y apellido: Andrés Yllana. El flamante entrenador de Colón ya tiene delineado el perfil de refuerzos que pretende para el nuevo ciclo, y Conti no encajaría en esa planificación.

Germán Conti.jpg Germán Conti se une a Colón después de cinco años y se convierte en la sexta cara nueva. Archivo

El DT prioriza la llegada de jugadores en actividad, con ritmo competitivo y buen presente futbolístico. Y en ese sentido, la situación de Conti dista mucho de ese ideal: perdió terreno en Racing y no tuvo rodaje en los últimos meses.

El nombre de Conti que no encaja en Colón

Además, el puesto de marcador central no figura entre las prioridades de Yllana. El técnico apunta a incorporar un lateral (derecho o izquierdo), un mediocampista central, un volante ofensivo y al menos un delantero —aunque no se descarta que sean dos atacantes si no se concreta la llegada del volante creativo.

LEER MÁS: Colón perdería a Barreto en toda su gira como visitante

Con este panorama, el retorno de Conti a Colón, al menos por ahora, parece más una ilusión que una posibilidad concreta. Mientras tanto, Racing sigue negociando por Forneris, aunque el pase del defensor no seduce al cuerpo técnico sabalero, que buscará reforzarse con nombres que lleguen con mayor actualidad futbolística.