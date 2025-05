Corvalán: "Unión tenía un nombre y no podíamos venir a pasar vergüenza"

Y después reconoció que "todos los sabemos, fue un semestre difícil, ya pasó, tenemos un semestre para afrontar un final de año, si estamos comprometidos, hay que aceptar lo que nos toque, el lugar que vamos a ocupar, sumar y tirar para el mismo lado, exigiendo compromiso y llevar al club a lo más alto, o no sufrir tanto".

Mugre también admitió que estos días de descanso vendrán bien, al apuntar que "estos días van a venir bien para despejar un poco, son nueve días, cuando volvamos haremos doble turno, pensar en Central y después empezar un torneo importante para intentar alejarnos del descenso. Unión tenía un nombre y no podíamos venir a pasar vergüenza".

Los motivos por los que no tiene más la cinta de capitán

Cuando le preguntaron por no usar más la cinta de capitán, no dudó en afirmar que "es una decisión de Leo (Madelón), la cinta de capitán si no la tengo no me modifica, hay que ser buena gente dentro y fuera de la cancha, todos estamos capacitados, no hay que ver cosas raras porque no hay nada, estoy tranquilo porque cuando la tuve lo representé de la mejor manera".

En la parte final, enfatizó: "Todos nos merecíamos un partido así, la gente nos aplaudió, agradecer a todos los que vinieron, le pedimos perdón porque no estuvimos a la altura, vamos a estar presentes, que no nos vamos a rendir e intentar cambiar la imagen, necesitamos de todos".