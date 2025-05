Picco: "Colón no andaba bien y me hacían sentir uno de los principales culpables, eso me dolía"

Leonel Picco vive un presente soñado en Platense , donde disputará la final del Apertura ante Huracán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Sin embargo, el volante no olvida su paso por Colón , donde las cosas no salieron como esperaba.

“A mí Platense me cambió la vida. Yo estaba en Colón pasándola mal, donde no me tocaba jugar. Quizás no estuve a la altura, pero no pude jugar y eso me dolió mucho”, reconoció Picco en charla con TNT Sports, que pasó por el Sabalero entre 2022 y 2023, con poca continuidad y mucho desgaste emocional.

• LEER MÁS: Yllana piensa en el reemplazante de Barreto en Colón para visitar a CADU

El mediocampista también expuso: “Le estoy muy agradecido a Colón, porque confió en mí cuando era un chico de Arsenal y me compró. Eso siempre va a quedar en mi recuerdo y le estoy muy agradecido, pero también fueron momentos muy difíciles los que me tocaron pasar, porque al equipo no le estaba yendo bien. Yo no jugaba directamente y me hacían sentir uno de los principales culpables. Eso me dolía mucho”.

Leonel Picco.jpg Leonel Picco tiene un sabor amargo por su paso en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Picco, del mal paso por Colón a ser figura en Platense

Picco relató lo duro que fue ese tramo de su carrera en Santa Fe: “Era chico y estaba solo. Fue muy difícil. Entonces apareció Platense y de un mes para otro me tocó volver a jugar, estar cerca de mi familia y con el cariño de la gente. Tuve la chance ya de jugar una final y revalorizar mi carrera”.

• LEER MÁS: Colón rechazó la oferta de Racing por Alan Forneris: ¿en qué consistió?

El volante, que ahora disfruta de su mejor momento, cerró con una confesión cargada de emoción: “Platense me compró. Cumplí el sueño de mi vida, que era regalarle la casa a mis viejos. A Platense le debo la vida futbolísticamente hablando”.