Fragapane admitió que le costó en su vuelta a Unión

Y después dijo que "yo trato de ayudar al equipo, a veces lo puedo hacer bien, otras no, fue un partido bueno para el equipo, con trabajo y sacrificio vamos a sacar esto adelante".

El volante ofensiva también apuntó que "me costó al principio no venía jugando, ahora que voy agarrando ritmo me estoy sintiendo mejor, con una buena pretemporada vamos a hacer un equipo duro".

Para después, enfatizar: "Venía de otro fútbol, todos los que viene de Estados Unidos le cuesta, no me voy a poner un puntaje, la confianza que te da el técnico y el grupo sirve mucho. Nos faltó un poco de suerte, hicimos buenos partidos donde perdimos y no lo merecíamos, no estuvimos a la altura, los resultados mandan, estamos en deuda, va a ser un semestre muy bueno".

Antes de subirse al avión para regresar a Santa Fe, opinó sobre la salida de Kily González: "Nos dolió porque nos trajo a los que estamos acá, nos pidió él, era una persona muy positiva, el fútbol es así, con Leo el equipo está más afianzado, conoce el club y sabe como manejar la situación".