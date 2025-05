Madelón: "Unión estuvo a la altura y esto sirve para creer"

Más adelante reconoció que "la expulsión, doblegamos esfuerzos, ida y vuelta, tenencia de Cruzeiro pero el control lo tuvo Unión, está bien, veo el vaso lleno, cambia mi punto de vista, van a descansar, limpiar la cabeza y empezar a trabajar otra vez".

El orientador también subrayó que "el equipo se acomodó bien, nos costó en los primeros 25', no hacíamos pie, la estrategia fue buena, tuvimos imprecisiones, ordenados es mejor, tuvimos que sacrificar a Lionel, el equipo pedía cerrar líneas, quedó Gamba bastante solo, el equipo robaba, quitaba, podíamos haber convertido. Me tranquilizó bastante, en los otros partidos nos faltó madurez, el equipo cuando tuvo que esperar lo hizo, no le dejamos el protagonismo, es un estadio histórico. Lo bueno es el cero en el arco, sumar de visitante. Hay que descansar, hablamos mucho, la pusimos claro con todo, los que trabajan en oficina lo hacen, lo que tienen que hacerlo en campo también".

LEER MÁS: Unión se la bancó en el Mineirao sumando un empate ante Cruzeiro que pudo ser triunfo

Más conceptos de Madelón

"Hay un muy buen plantel y muy buenos jugadores, los resultados te definen, como no se dieron parece que no sirve nada, el hincha tiene que estar tranquilo, orgulloso, fueron inteligentes, corrieron todo el partido, es un aliciente muy bueno, hay que empezar a acomodar otra vez. Este partido sirve para creer en tus posibilidades, lo miro por ese lado".

Y luego, apuntó: "Es una camiseta que hay que cuidarla mucho, estoy muy orgulloso de los pibes. Buscamos la mejor estrategia, ya nos reunimos, la dirigencia trabajará desde su lugar, hay que levantarse, fue un buen partido, debería ser todo con esta entrega, nos va ayudar a salir".

LEER MÁS: La reserva de Unión cierra la fase regular del Apertura Proyección ante Belgrano

Pensar en el segundo semestre

"No nos podemos quedar con esto, si con el esfuerzo, compromiso, son cosas buenas, estamos abocados a traer jugadores en algunos puestos donde se va a enterar. En los cuatro partidos no vamos a negociar la actitud, fue la respuesta más buena. Armar un equipo competitivo y que este a la atura de Unión, hay que sumar muchísimos puntos".

Madelón también reconoció que "me sirvieron mucho, no solo jugadores, está bien el vestuario, falta ganar, si lo haces se tapan un montón de cosas, si perdes es increíble como un buen resultado acomoda todo. Estuve charlando y con esto es algo más, mostraron compromiso, vergüenza, rebeldía, podía haber pasado que te llevabas todo. No nos apabullaron, sumamos de visitante, tengo un temple donde quiero ver a Unión protagonista, hay que acomodar el barco despacito, el mercado de pases es muy largo, no hay que confundirse".

Antes de su despedida, disparó: "Tenemos que tener equilibrio, todo lo que se tenga que manejar de afuera se hará, la convivencia es buena, marcamos el camino que por acá se puede ganar. Yo siempre voy a hablar en plural, Unión logró una posición en la Liga argentina estoy enfocado en sumar desde el 13 de julio, tenemos que convertir todo en algo lindo, hay que juntar las partes en sinergía e ir para el mismo lugar. La gente nueva que no conocía, diez puntos".