¿Qué dijo Prediger de su posible vuelta a Colón?

Para después, expresar: "Creo que estuvo difícil porque Colón es un gran equipo, con grandes jugadores, nos empataron cuando teníamos el control del partido. Por suerte hicimos el segundo y nos llevamos la victoria".

El volante central no esquivó las consultas sobre su exequipo y en ese sentido subrayó que "quiero ser agradecido a los que me piden que vuelva, viví momentos muy duros, desde los 14 años estaba acá. Vivimos en una sociedad donde todo repercute adentro de una cancha, lo sufrí mucho en su momento".

El Perro también reconoció que "no voy a desmentir algo que real, Colón deberá analizar, me parece inoportuno porque estoy enfocado en Tigre, no tengo que decir lo que siento por Colón y también por Tigre, no quiero ser agradecido".

En otro tramo de la charla soslayó que "no voy a cambiar algo que es más profundo para aquellos que me silbaron, todo no se puede, sueño con que sea diferente. Vamos a analizar todo, tengo contrato hasta diciembre, el presidente de Tigre me apoyó siempre, el cariño es mutuo".

Antes de retirarse del estadio, donde recibió muchos afectos, Prediger dijo que "no tengo el termómetro de la ciudad, siento que las puteadas ahora no son tantas, fue demasiado injusto lo que me tocó vivir en su momento. Imagino que Pipo estará preocupado, lo adoro, tengo una amistad grande, en infinidad de veces dijo cosas buenas de mí".