Colón se impuso a Atlético de Rafaela en el Proyección con autoridad

Colón venció 3-1 a Atlético de Rafaela por la fecha 7 del Torneo Proyección, con una sólida actuación colectiva y eficacia en ataque.

Por la fecha 7 del Torneo Proyección , Colón mostró contundencia y superó 3-1 a Atlético de Rafaela , en un encuentro donde logró imponer condiciones y capitalizar sus oportunidades. Con goles de Tiziano Favotti , Iván Ojeda y Mateo Cardozo , el conjunto rojinegro construyó una victoria que reafirma su crecimiento en la competencia juvenil.

El equipo santafesino logró marcar diferencias a lo largo del partido gracias a su orden y eficacia ofensiva. Frente a un rival que también buscó protagonismo, Colón supo golpear en los momentos justos y sostener la ventaja con una actuación equilibrada en todas sus líneas. Los goles del encuentro fueron convertidos por Tiziano Favotti , Iván Ojeda y Mateo Cardozo , quienes le dieron forma al 3-1 final ante Atlético de Rafaela .

Los goles que sellaron la victoria del Sabalero

El desarrollo del partido mostró a un Colón decidido, que encontró en sus delanteros y volantes la clave para romper la defensa rival. La apertura del marcador permitió manejar los tiempos del juego, mientras que los tantos posteriores terminaron de inclinar la balanza. Con una buena circulación y aprovechando los espacios, el equipo local logró sostener la diferencia hasta el cierre, consolidando una victoria importante en el certamen.

El once inicial de Colón en el Torneo Proyección

El entrenador Alejandro Russo dispuso la siguiente formación titular para este compromiso:

Tomás Paredes (C)

Jonás Ravano

Luca Campagnaro

Máximo Johnston

Lautaro Gaitán

Jeremías Lastra

Mateo Lizondo

Abel Galbán

Jerónimo Buosi

Agustín Giménez

Tomás Gallay

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Suplentes y cuerpo técnico del equipo rojinegro

En el banco de relevos estuvieron: Gian Piaggio, Santiago García, Santiago Colidio, Thiago Barría, Benjamín Larrosa, Laureano Páez, Iván Barbona, Mateo Cardozo, Máximo Ingravid, Nicolás Nagel, Tiziano Favotti e Iván Ojeda. El cuerpo técnico estuvo encabezado por Alejandro Russo, con la colaboración de Fernando Alonso y Tomás Alfonso como ayudantes de campo, junto a Pablo Gómez y Bruno Leocata en la preparación física.

El resultado le permite a Colón sumar confianza en el Torneo Proyección, en una etapa donde cada punto resulta clave para posicionarse en la tabla. La respuesta de los juveniles, tanto desde el inicio como desde el banco, deja señales positivas para lo que viene en la competencia.