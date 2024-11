Fin del Impuesto País: anticipan que estará vigente hasta el 23 de diciembre

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que no será reemplazado por otro gravamen y que el gasto de los argentinos en el exterior "es una variable que el gobierno no controla".

Sobre la quita del gravamen, Bausili planteó que "el gasto de los argentinos en turismo en el exterior es una variable que el gobierno no controla" y que "lo que está en discusión es si el que no tiene dólares va a comprarle al Banco Central y va a consumir reservas netas o se las va a comprar al vecino y no afecta las reservas".