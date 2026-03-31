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Cómo bajar la humedad en casa sin gastar mucho dinero

Tips caseros para combatir la humedad y hacer más llevaderos los días que se están viviendo en Santa Fe y mejorar el ambiente

31 de marzo 2026 · 11:51hs
Algunos elementos caseros que se pueden usar para combatir la humedad ambiente 

Algunos elementos caseros que se pueden usar para combatir la humedad ambiente 

En jornadas marcadas por la humedad, como las actuales en la ciudad de Santa Fe, no solo se vuelve incómodo el ambiente: también aparecen problemas como olor a encierro, aparición de moho y ropa que no termina de secarse. Sin necesidad de grandes gastos, existen soluciones simples y efectivas que se pueden aplicar con elementos que hay en casa.

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Tips caseros para combatir la humedad

Unos aliados claves, los absorbentes naturales

Uno de los recursos más utilizados es el bicarbonato de sodio. Colocar pequeños recipientes en distintos ambientes ayuda a absorber la humedad y neutralizar olores. Lo mismo ocurre con la sal gruesa o el arroz, que cumplen una función similar en placares, cajones o rincones poco ventilados.

Carbón y tiza para espacios cerrados

El carbón vegetal es un potente deshumidificador natural. Puede colocarse en bolsitas dentro de armarios o zapateros. Otra opción práctica es la tiza: poner algunos trozos dentro del calzado o cajones ayuda a mantenerlos secos.

Ventilación, aunque el clima no acompañe

Abrir puertas y ventanas, aunque sea por unos minutos al día, es fundamental para renovar el aire y evitar la acumulación de humedad. Si no corre viento, se puede complementar con ventiladores para generar circulación.

Deshumidificadores caseros

Una alternativa económica es armar un deshumidificador con un frasco, tela y elementos absorbentes como arroz o sal. Este tipo de solución casera puede colocarse en baños, cocinas o habitaciones con poca ventilación.

Aromas que ayudan

Algunos aceites esenciales, como el de árbol de té o lavanda, no solo aportan un aroma agradable, sino que también ayudan a combatir la proliferación de hongos y bacterias en ambientes húmedos.

Evitar secar ropa en interiores

Siempre que sea posible, se recomienda no secar ropa dentro de la casa, ya que esto incrementa notablemente la humedad ambiente. Si no hay alternativa, es clave ventilar bien el espacio.

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Plantas que regulan la humedad

Algunas plantas de interior pueden ayudar a equilibrar el ambiente, absorbiendo parte de la humedad. Además, aportan frescura y mejoran la calidad del aire.

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